Anunț pentru șoferii din România. Circulația se închide pe A3. Restricții sunt impuse și pe A10. Ruta ocolitoare

Șoferii trebuie să țină cont de noi restricții de circulație pe autostrăzile A3 și A10. Începând de joi, 17 septembrie, circulația va fi închisă pe ambele căi ale unui sector din Autostrada A3, în județul Sălaj, pentru efectuarea unor lucrări de racordare. Separat, luni, 15 septembrie, sunt impuse restricții și pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, unde se fac reparații la partea carosabilă.

Începând de joi, 17 septembrie 2026, circulația va fi închisă pe Autostrada A3, pe ambele căi, pe sectorul cuprins între kilometrul 66+500, nodul rutier Nușfalău, și kilometrul 79+854, Suplacu de Barcău, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor din cadrul proiectului „Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău – Chiribiș (km 4+200 – km 30+550)”.

Constructorii vor realiza lucrări de racordare a bretelei care va supratraversa Autostrada A3, în județul Sălaj, la DN 19B.

De asemenea, vor fi efectuate lucrări pentru racordarea subsecțiunii 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș cu subsecțiunea 3B5 Suplacu de Barcău – Nădășelu.

Pentru realizarea lucrărilor de racordare a bretelei care va supratraversa A3 la DN 19B, în zona kilometrului 42+550, vor fi instituite restricții de circulație pe partea dreaptă a drumului național, pe sectorul cuprins între kilometrii 42+250 și 42+750.

În această etapă, traficul pe DN 19B se va desfășura deviat în ambele sensuri, pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens. Fiecare bandă va avea o lățime de trei metri.

Traficul pe direcția Suplacu de Barcău – Nădășelu va fi deviat pe banda de circulație aferentă sensului opus.

În același timp, șoferii care circulă din direcția Nădășelu către Suplacu de Barcău vor utiliza structura nou construită pe partea stângă a drumului.

Circulația pe DC 93, către și dinspre localitatea Marca, va fi asigurată pe breteaua nou construită în cadrul proiectului.

Pe perioada închiderii sectorului de autostradă, circulația se va desfășura pe DN 19B pentru direcția Marghita – Nușfalău și retur.

Ruta ocolitoare stabilită este:

Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău.

Pentru informarea șoferilor, pe DN 19B și DN 1H vor fi montate panouri de presemnalizare a rutei ocolitoare înaintea intersecțiilor unde va fi deviat traficul.

DRDP Cluj le solicită participanților la trafic să respecte restricțiile de circulație și semnalizarea rutieră temporară.

Separat, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat restricții de circulație pentru luni, 15 septembrie, pe Autostrada A10 Sebeș – Turda.

Până la ora 18:00, restricțiile sunt instituite la kilometrul 12+400, calea 2, pe sensul Turda – Sebeș.

Banda I și banda de urgență sunt închise pentru efectuarea unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară pe banda a II-a, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

DRDP Cluj le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră.