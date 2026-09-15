Bursa de la București a deschis pe verde. Indicele BET a urcat cu 0,42%

Bursa de Valori București (BVB) a început în creștere ședința de tranzacționare de marți. La aproximativ 30 de minute de la deschidere, rulajul total ajunsese la 4,3 milioane de lei, echivalentul a 817.939 de euro.

Principalul indice al pieței, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, înregistra un avans de 0,42%.

BET-Plus, indice care include cele mai lichide 43 de acțiuni, se aprecia cu 0,43%.

Evoluții pozitive erau consemnate și în cazul BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, care câștiga 0,37%. BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, era în creștere cu 0,31%.

BET-NG, indicele care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, avansa cu 0,33%.

În schimb, BET-FI înregistra o scădere de 0,37%, iar BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, cobora cu 0,09%.

În debutul ședinței, Roca Industry Holdingrock se afla în fruntea creșterilor, cu un avans de 13,08%.

Acțiunile Bermas se apreciau cu 3,67%, în timp ce titlurile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră înregistrau o creștere de 3,61%.

La polul opus, Ropharma consemna cea mai importantă scădere, de 6,48%. Acțiunile Patria Bank pierdeau 3,78%, iar Aquila Part Prod Com era pe minus cu 1,61%.

Deschiderea pozitivă de marți vine după o perioadă în care piața de la București a înregistrat oscilații importante. Evoluția indicelui BET rămâne relevantă pentru investitori, acesta reunind cele mai lichide 20 de companii tranzacționate pe Piața Reglementată a BVB și fiind principalul reper pentru evoluția bursei locale.

Deschiderea pe plus de marți vine după o ședință de luni cu evoluții mixte ale indicilor Bursei de Valori București. La finalul zilei de 14 septembrie, indicele BET se situa la 33.019,70 puncte, foarte aproape de nivelul de referință al ședinței.

În ședința precedentă, printre cele mai tranzacționate acțiuni de pe Piața Reglementată s-au numărat Banca Transilvania, cu tranzacții de aproximativ 4,24 milioane de lei, Romgaz, cu 2,86 milioane de lei, și OMV Petrom, cu 1,32 milioane de lei. Hidroelectrica a înregistrat tranzacții de peste un milion de lei.

Banca Transilvania a încheiat ședința cu un avans de 0,82%, Romgaz cu 1,36%, OMV Petrom cu 0,25%, iar Hidroelectrica a câștigat 1,69%.