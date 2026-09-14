Bursa de la București a avut evoluții mixte luni. Tranzacțiile au depășit 941 de milioane de lei

Indicii Bursei de Valori București (BVB) au avut evoluții mixte în ședința de luni, iar principalul indice, BET, a încheiat ziua cu un avans de numai 0,01%. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 941,514 milioane de lei, cea mai mare parte a rulajului fiind generată de obligațiuni.

Indicele BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a urcat cu 0,01%, până la 33.019,70 puncte.

BET-Plus, indicele celor mai lichide 43 de acțiuni, a înregistrat aceeași creștere, de 0,01%.

Evoluțiile au fost însă diferite pentru ceilalți indici. BET-XT, care urmărește cele mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,09%, iar BET-FI a coborât cu 0,93%.

BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a scăzut cu 0,40%.

Companiile din energie și utilități au avut o evoluție mai bună. BET-NG a avansat cu 0,31%. Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a încheiat ședința în scădere cu 0,29%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la BVB a fost de 941,514 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 179,107 milioane de euro.

Din această sumă, nu mai puțin de 865,08 milioane de lei, respectiv aproximativ 164,56 milioane de euro, au reprezentat tranzacții cu obligațiuni.

Astfel, obligațiunile au reprezentat aproape 92% din rulajul total al ședinței.

Activitatea ridicată pe acest segment fusese vizibilă încă din prima jumătate de oră. La acel moment, rulajul total ajunsese deja la 859,5 milioane de lei, dintre care 854 de milioane de lei proveneau din tranzacții cu obligațiuni.

Pe Piața Reglementată, Banca Transilvania a ocupat prima poziție în clasamentul lichidității, cu tranzacții în valoare de 11,96 milioane de lei.

OMV Petrom s-a situat pe locul al doilea, cu schimburi de 8,91 milioane de lei, iar Romgaz a înregistrat tranzacții de 7,58 milioane de lei.

Cele trei companii au dominat astfel tranzacțiile cu acțiuni dintre titlurile menționate în datele ședinței.

Cele mai mari creșteri ale zilei au fost înregistrate de acțiunile Green Tech International, care s-au apreciat cu 14,41%.

COMCM Constanța a urcat cu 13,1%, iar acțiunile Electroaparataj au înregistrat un avans de 10%.

La polul opus s-au situat titlurile ROCA Industry HoldingRock1, cu o scădere de 8,45%, urmate de Șantierul Naval Orșova, cu un declin de 7,41%.

Acțiunile Farmaceutica Remedia au pierdut 7,23%.

Evoluția de la finalul zilei a fost mult mai modestă decât cea înregistrată imediat după deschiderea pieței.

După primele 30 de minute, BET era în creștere cu 0,64%, iar BET-Plus avansa cu 0,62%. BET-XT câștiga 0,54%, iar BET-BK era pe plus cu 0,40%.

Indicele companiilor din energie și utilități, BET-NG, înregistra la acel moment o creștere de 0,89%.

Până la finalul ședinței, BET și BET-Plus au rămas cu un avans de numai 0,01%, BET-XT și BET-BK au trecut pe minus, iar creșterea BET-NG s-a redus la 0,31%.