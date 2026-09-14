Donald Trump anunță o înțelegere între Ucraina și Rusia. Cele două țări ar urma să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni că Ucraina și Rusia au convenit să pună pauză atacurilor asupra țintelor energetice. Anunțul vine după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut Ucrainei, în timpul unei vizite în Irlanda la sfârșitul săptămânii, să își oprească atacurile asupra infrastructurii rusești pentru producția și distribuția de motorină.

Trump a susținut că atât Kievul, cât și Moscova au acceptat să nu mai atace obiective energetice. El a legat în același timp creșterea prețurilor la motorina la nivel mondial în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de conflictul din Iran.

Președintele american încearcă astfel să mute responsabilitatea pentru creșterea prețurilor carburanților de la războiul din Iran către conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat însă că nu există deocamdată o confirmare oficială a unui astfel de acord, conform Euronews.

Zelenski a transmis că Ucraina a propus ca partenerii săi să obțină un acord cu Rusia prin care să fie oprite atacurile asupra infrastructurii critice. În acest scenariu, dacă partenerii Ucrainei ar putea garanta că Rusia încetează în mod real atacurile asupra sistemului ucrainean de electricitate, asupra altor instalații energetice, infrastructurii critice și rutelor de aprovizionare cu alimente, Kievul ar fi pregătit să oprească la rândul său atacurile asupra unor astfel de obiective.

Ambele conflicte au provocat șocuri importante pe piețele globale de energie. Experții au indicat însă că războiul din Orientul Mijlociu a produs o perturbare considerabil mai mare a aprovizionării globale cu petrol.

Prețurile petrolului au crescut puternic de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au efectuat atacuri asupra Iranului.

Forțele iraniene au închis practic Strâmtoarea Hormuz ca răspuns la aceste atacuri. Strâmtoarea reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrolul și gazele naturale la nivel mondial, iar blocarea sa a provocat haos pe piețele energetice.

Prin Strâmtoarea Hormuz trece în mod obișnuit aproximativ un sfert din comerțul mondial maritim cu petrol. Zona a rămas un punct major de blocaj în negocierile dintre Washington și Teheran, iar atacurile asupra navelor care navighează prin această rută continuă.

În acest context, conflictul din Orientul Mijlociu a avut un impact semnificativ asupra piețelor globale de energie, în timp ce războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să afecteze aprovizionarea și prețurile carburanților.

Anunțul privind o posibilă oprire reciprocă a atacurilor asupra țintelor energetice a venit după ce Donald Trump i-a cerut Kievului să înceteze atacurile asupra infrastructurii rusești de motorină în timpul vizitei sale în Irlanda.

Președintele american a susținut că Ucraina poate continua să lovească alte tipuri de ținte, însă ar trebui să evite infrastructura de motorină, deoarece aceste atacuri contribuie la apariția unei penurii de motorină în Rusia.

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra instalațiilor energetice rusești. Aceste acțiuni fac parte din strategia lui Volodimir Zelenski denumită „sancțiuni pe distanță lungă”, prin care Kievul urmărește să slăbească economia Rusiei și să afecteze capacitatea Kremlinului de a-și susține mașina de război.

La rândul său, Rusia a lansat în mod repetat atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de la declanșarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Moscova a urmărit prin aceste atacuri să forțeze Kievul să se supună, în special în perioadele de iarnă.

Creșterea prețurilor petrolului a dus la majorarea costurilor carburanților pentru americani înaintea alegerilor legislative intermediare din noiembrie. Scrutinul va stabili componența Congresului pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump.

Creșterea prețurilor a generat și critici la adresa administrației americane.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, membru al Partidului Democrat, l-a criticat luni pe secretarul american pentru Energie, Chris Wright, într-o postare pe platforma X, în legătură cu creșterea costurilor.

Newsom a susținut că administrația Trump trebuia să anticipeze faptul că războiul din Iran va perturba traficul prin Strâmtoarea Hormuz și va provoca o creștere puternică a costurilor. Guvernatorul Californiei a cerut explicații cu privire la măsurile luate de Departamentul Energiei pentru protejarea americanilor.

De asemenea, Newsom a solicitat răspunsuri cu privire la ceea ce știa administrația Trump despre consecințele războiului din Iran și la motivele pentru care autoritățile nu au reușit să îi protejeze pe americani de aceste efecte pe care guvernatorul le consideră previzibile.