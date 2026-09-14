Câți bani ar trebui să ai economisiți în funcție de vârstă. La 60 de ani, ținta ajunge la sume semnificativ de mari

Nu există o sumă universal valabilă pe care fiecare persoană ar trebui să o aibă în cont la 30, 40, 50 sau 60 de ani. Specialiștii folosesc însă anumite repere pentru a estima dacă economiile destinate perioadei de după pensionare se află pe un drum bun.

Potrivit ghidului Fidelity, obiectivul orientativ este ca la 30 de ani să existe economii echivalente cu un venit anual. La 40 de ani, reperul ajunge la de trei ori venitul anual, la 50 de ani la de șase ori venitul, iar la 60 de ani la de opt ori venitul anual. La 67 de ani, ținta ajunge la aproximativ zece venituri anuale.

Reperele Fidelity pot fi aplicate pornind de la venitul anual al fiecărei persoane. La 30 de ani, obiectivul orientativ este echivalentul unui venit anual. La 40 de ani, economiile ar trebui să ajungă la de trei ori venitul anual. La 50 de ani, reperul este de șase ori venitul anual, iar la 60 de ani de opt ori venitul anual. În jurul vârstei de 67 de ani, ținta este de aproximativ zece venituri anuale.

De exemplu, o persoană care câștigă 5.000 de lei pe lună are un venit anual de 60.000 de lei. În cazul acesteia, reperul ar fi de aproximativ 60.000 de lei la 30 de ani, 180.000 de lei la 40 de ani, 360.000 de lei la 50 de ani și 480.000 de lei la 60 de ani.

Este important de precizat că aceste sume nu înseamnă neapărat bani ținuți în numerar sau într-un cont curent. Reperele se referă la economiile și investițiile constituite pentru perioada pensionării.

Modelul Fidelity pornește de la economisirea pe termen lung și de la ideea menținerii unui nivel de trai apropiat de cel din perioada în care persoana lucrează.

Compania recomandă, ca obiectiv general, economisirea a aproximativ 15% din venit în fiecare an pentru pensie. Procentul necesar poate fi însă diferit în funcție de momentul în care o persoană începe să economisească, vârsta la care intenționează să se pensioneze și stilul de viață dorit.

Sumele recomandate pentru 40, 50 sau 60 de ani nu ar trebui, prin urmare, să fie strânse într-o perioadă scurtă. Calculele presupun economisirea și investirea consecventă a banilor pe parcursul mai multor decenii.

Fidelity nu este singura companie care folosește astfel de repere pentru economiile destinate pensionării. Charles Schwab estimează că o persoană care dorește să își mențină nivelul de trai la pensionare poate urmări ținte ceva mai largi. La 30 de ani, reperul este de aproximativ un venit anual, în timp ce la 40 de ani ținta ajunge la 3-4 venituri anuale.

La 50 de ani, Charles Schwab indică un interval de 5-7 venituri anuale. La 60 de ani, reperul urcă la 8-12 venituri anuale, iar în jurul vârstei de 66 de ani ajunge la 11-15 venituri anuale.

Diferențele dintre calculele Fidelity și Charles Schwab arată de ce aceste cifre trebuie privite ca repere de planificare și nu ca praguri obligatorii pe care fiecare persoană trebuie să le atingă la o anumită vârstă.

Faptul că o persoană nu a acumulat suma sugerată pentru vârsta sa nu înseamnă automat că nu va putea avea o situație financiară bună la pensionare. Inclusiv Fidelity precizează că valorile sunt orientative. Suma necesară depinde de vârsta pensionării, nivelul cheltuielilor, veniturile viitoare, economiile deja existente și stilul de viață dorit.

O persoană care se pensionează mai târziu poate avea nevoie de o țintă diferită față de cineva care dorește să se retragă mai devreme. Din acest motiv, comparația cu reperele generale trebuie făcută ținând cont de situația financiară proprie.

Regularitatea economisirii este, de asemenea, importantă. Cu cât banii sunt puși deoparte mai devreme, cu atât perioada în care pot produce randamente este mai lungă.

O altă confuzie frecventă este includerea tuturor banilor economisiți în aceeași categorie. Specialiștii Fidelity recomandă ca fondul destinat pensionării să fie separat de rezerva pentru situații neprevăzute.

Pentru fondul de urgență, reperul actual al companiei este de aproximativ trei până la șase luni de cheltuieli esențiale.

Acești bani trebuie să poată fi accesați relativ rapid în situații precum pierderea locului de muncă, o reparație importantă sau o altă cheltuială neașteptată.

Prin urmare, economiile pentru pensie și fondul de urgență au roluri diferite. Banii destinați pensionării sunt acumulați și investiți pentru un obiectiv pe termen lung, în timp ce rezerva de urgență trebuie să fie disponibilă pentru situații neprevăzute.

Trebuie menționat că reperele Fidelity și Schwab sunt construite în principal pentru sistemul financiar și sistemul de pensionare din Statele Unite. Astfel, nu pot fi transferate automat în România. Sistemul public de pensii, pensiile administrate privat, nivelul veniturilor, taxarea, costul locuințelor și structura cheltuielilor diferă considerabil.