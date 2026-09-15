O nouă bancnotă de 100 de lei poate fi cumpărată de astăzi. Cât costă și cum poți intra în posesia ei

Banca Națională a României pune în vânzare marți, 15 septembrie 2026, o bancnotă aniversară de 100 de lei, dedicată lui Eugeniu Carada. Emisiunea este destinată colecționarilor, iar un exemplar costă 240 de lei. Tirajul cuprinde 16.000 de bancnote individuale și 1.000 de coli speciale, fiecare cu patru bancnote. Achiziția se poate face prin sucursalele regionale ale BNR, iar rezervările online sunt anunțate pentru aceeași zi, de la ora 09:00.

Noua bancnotă de 100 de lei face parte dintr-o emisiune aniversară pentru colecționari, pentru care BNR a stabilit un preț de vânzare diferit de valoarea nominală.

Un exemplar individual costă 240 de lei, preț care include TVA și pliantul de prezentare. Bancnota este introdusă în acest pliant, care conține informații despre emisiune în română, engleză și franceză, potrivit anunțului Băncii Naționale.

Cumpărătorul achită astfel cu 140 de lei mai mult decât suma înscrisă pe bancnotă.

BNR oferă și o variantă cu un tiraj mai mic: o coală specială alcătuită din patru bancnote de câte 100 de lei. Prețul acesteia este de 840 de lei, cu TVA și certificat de autenticitate incluse. Pentru această variantă au fost aprobate 1.000 de exemplare.

Deși este emisă pentru colecționare, bancnota aniversară poate fi utilizată ca mijloc de plată pe teritoriul României, la valoarea nominală de 100 de lei.

BNR precizează că emisiunea are putere circulatorie, prevedere cuprinsă și în Circulara nr. 24/2026 a Băncii Naționale, publicată în Monitorul Oficial.

Prin urmare, prețul de achiziție de 240 de lei nu modifică valoarea monetară a bancnotei. La utilizarea pentru plată, aceasta valorează 100 de lei.

Formularul de rezervare a bancnotei este disponibil începând cu 15 septembrie 2026, de la ora 09:00, conform programului anunțat de BNR.

Epuizarea stocului destinat rezervărilor online nu înseamnă neapărat încheierea vânzărilor. Banca centrală precizează că exemplarele pot fi cumpărate în continuare direct de la ghișeele sucursalelor regionale, în limita stocurilor disponibile.

Emisiunea este distribuită prin următoarele sucursale regionale ale BNR:

Aceste puncte de vânzare sunt menționate și în documentul oficial care reglementează lansarea bancnotei aniversare.

Bancnota îi este dedicată lui Eugeniu Carada, considerat întemeietorul Băncii Naționale a României, cu prilejul împlinirii a 190 de ani de la nașterea sa.

Aversul prezintă portretul lui Carada, semnătura acestuia și anii de viață, 1836–1910.

În partea centrală este ilustrată Sala Ghișeelor din Palatul Vechi al BNR. Compoziția include, de asemenea, o acvilă și un scut ornamentat cu sigla Băncii Naționale.

Pe revers este reprezentat Palatul Vechi al Băncii Naționale a României.

Bancnota aniversară are albastrul drept culoare predominantă și este realizată pe suport de polimer, la dimensiunile de 147 × 82 de milimetri.

Formatul coincide cu cel al bancnotei obișnuite de 100 de lei aflate în circulație.

Emisiunea include și elemente suplimentare de siguranță. Pe lângă cele pe care publicul le poate verifica, BNR a adăugat prin imprimare elemente detectabile cu ajutorul aparaturii speciale.

Oferta pentru colecționari este limitată la cele două variante aprobate de BNR, fiecare având propriul tiraj și propriul preț de vânzare.

Banca centrală pune la dispoziție 16.000 de bancnote aniversare individuale, la prețul de 240 de lei bucata. Separat, sunt disponibile 1.000 de coli speciale cu câte patru bancnote de 100 de lei, vândute cu 840 de lei fiecare.