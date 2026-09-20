Protest în Piața Victoriei. Jandarmeria anunță filtre de securitate și posibile restricții de trafic

O nouă manifestație este programată duminică, 20 septembrie, în Piața Victoriei din București. Protestul „Stop extremismului și violenței! România democrată” este declarat și avizat și se va desfășura în intervalul 17:30–22:00. Jandarmeria Capitalei anunță filtre de securitate la intrarea în piață, iar circulația rutieră ar putea fi restricționată sau deviată în funcție de numărul participanților.

Participanții sunt așteptați în alveola centrală a Pieței Victoriei începând cu ora 17:30. Prima jumătate de oră a programului, până la 18:00, este destinată sosirii acestora.

Manifestația propriu-zisă și discursurile sunt programate între orele 18:00 și 21:30, iar intervalul 21:30–22:00 a fost rezervat plecării participanților.

Acțiunea este organizată de Lupii Tricolori, Rezistența și Corupția Ucide, care au anunțat manifestații și în alte orașe din țară.

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri suplimentare pentru desfășurarea în siguranță a manifestației. Pe căile de acces către Piața Victoriei vor funcționa filtre de securitate, iar participanților li se recomandă să nu vină cu genți sau bagaje voluminoase.

Persoanele care au asupra lor bagaje de dimensiuni mari pot fi legitimate și verificate de forțele de ordine.

În zonă vor fi prezente și echipele de dialog ale Jandarmeriei, care pot fi identificate după vestele albastre. Participanții pot apela la acestea pentru informații sau pentru a semnala eventuale probleme.

Jandarmeria le solicită celor prezenți să evite implicarea în conflicte și să anunțe forțele de ordine dacă observă persoane agresive sau tentative de provocare a unor incidente.

Este interzisă participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive ori incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, dispozitive cu electroșocuri sau alte obiecte care ar putea fi utilizate în acte de violență.

Brigada Rutieră va lua măsuri pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor în zona manifestației.

„În acest sens, solicităm conducătorilor de vehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri. Totodată, în funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, ori deviat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să verifice din timp rutele alternative, pe care le vom anunța, în dinamică. Reamintim că este interzisă participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, dispozitive cu electroșocuri sau alte obiecte care ar putea fi folosite pentru acte de violență”, arată Jandarmeria într-un comunicat.

Protestul de duminică este programat la câteva zile după incidentele înregistrate pe 15 septembrie în Piața Victoriei, în timpul manifestației fermierilor și crescătorilor de animale.

Organizatorii acțiunii din 20 septembrie susțin că manifestația va fi pașnică și solicită, printre altele, identificarea și sancționarea persoanelor responsabile pentru violențele din 15 septembrie, aplicarea legii în cazurile de amenințări și instigare la violență și o reacție a instituțiilor în fața radicalizării.

Jandarmeria atrage atenția și asupra contramanifestațiilor organizate în același timp și în același loc cu o altă adunare publică. Potrivit informațiilor transmise de instituție, asemenea fapte pot fi sancționate în baza Legii nr. 60/1991, amenzile fiind cuprinse între 500 și 5.000 de lei.

Forțele de ordine vor utiliza și mijloace video pe durata manifestației, în scopul prevenirii și documentării eventualelor incidente.