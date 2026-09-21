Regulă pentru românii care stau la bloc. Ce nu puteți modifica fără acord, chiar în propriul apartament

Proprietarii de apartamente nu pot interveni după bunul plac asupra tuturor instalațiilor aflate în interiorul locuinței. Legea nr. 196/2018 stabilește că anumite conducte și instalații care traversează proprietățile individuale fac parte, de fapt, din proprietatea comună a blocului. Pentru modificarea acestora există reguli speciale, care pot presupune un referat tehnic, autorizație de construire și aprobarea asociației de proprietari.

Faptul că o conductă trece prin interiorul unui apartament nu înseamnă automat că aceasta îi aparține exclusiv proprietarului locuinței.

Articolul 35 din Legea nr. 196/2018 include între părțile comune ale condominiului instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de încălzire și de gaze, de la branșament sau racord până la punctul de distribuție către proprietatea individuală.

Tot în categoria proprietății comune intră și anumite părți ale instalației de canalizare care traversează proprietățile private.

Prin urmare, delimitarea nu se face pur și simplu în funcție de locul în care se găsește conducta, ci în funcție de rolul acesteia în instalația condominiului și de punctul de distribuție către proprietatea individuală.

Regula devine importantă atunci când proprietarul vrea să renoveze apartamentul și să mute sau să modifice anumite instalații.

Legea stabilește că modificarea instalațiilor interioare ale condominiului aflate în proprietate comună se poate realiza numai în condițiile legii.

Este necesar un referat tehnic de specialitate emis de furnizorul utilității, document în care trebuie prezentate efectele modificării respective, precum și autorizația de construire.

Pe baza referatului tehnic, adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște asupra necesității și oportunității lucrării cu votul majorității de două treimi din numărul membrilor asociației.

Legea prevede separat situația în care unul sau mai mulți proprietari vor să modifice instalațiile de distribuție a gazelor sau caracteristicile puterii termice a elementelor de încălzire din interiorul apartamentelor.

Și în acest caz lucrările trebuie efectuate în condițiile legii și pe baza unui referat tehnic de specialitate emis de furnizorul serviciului de utilități.

Ulterior, comitetul executiv al asociației de proprietari decide asupra efectuării modificării, cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate.

Nici pereții dintre apartamente nu sunt întotdeauna exclusiv ai proprietarului

Regulile nu se limitează la conducte. Legea nr. 196/2018 stabilește că zidurile care separă proprietățile individuale și/sau părțile comune ale condominiului sunt proprietate comună.

În cazul pereților dintre două proprietăți individuale care nu fac parte din structura de rezistență, reamplasarea este posibilă cu acordul proprietarilor apartamentelor respective, în baza unei expertize tehnice și a autorizației de construire, cu înștiințarea asociației de proprietari.

Pentru un zid dintre proprietatea individuală și proprietatea comună, condițiile sunt mai stricte, fiind necesare, printre altele, acordul tuturor proprietarilor din condominiu și autorizația de construire.

Astfel, dreptul de proprietate asupra apartamentului nu înseamnă că toate elementele care se găsesc fizic în interiorul locuinței pot fi modificate exclusiv prin decizia proprietarului. În cazul elementelor care fac parte din proprietatea comună a condominiului trebuie respectate procedurile prevăzute de lege.