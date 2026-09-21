Calin Georgescu ridicat din trafic, percheziții la casa din Mogoșoaia realizate de DIICOT

Călin Georgescu ar fi fost ridicat din tafic, luni dimineață, de echipele speciale ale Poliției Române. Potrivit unor surse, acesta se îndrepta spre un bazin de înot. Anchetatorii au descins la vila sa din Mogoșoaia, dar și la ale proprietăți. Călin Georgescu a fost adus sub escorta brigăzii speciale ale Jandarmeriei la locuința sa, pentru efectuarea perchezițiilor. Până la această oră, DIICOT nu a comunicat numele persoanelor vizate și nu a anunțat că Georgescu ar fi fost reținut sau că împotriva lui ar fi fost dispusă o măsură preventivă.

Călin Georgescu ar fi fost ridicat din trafic, luni dimineață, în cadrul unei ample operațiuni DIICOT într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Fostul candidat la Președinția României a fost dus ulterior la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții. DIICOT confirmă oficial cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea și anunță cercetarea un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Conform informațiilor de la acesată oră, cinci mandate de percheziție domiciliară sunt puse în executare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Televiziunea Antena 3 CNN a difuzat imagini cu fostul candidat la prezidențiale ajungând la proprietate, fără ca acesta să facă declarații jurnaliștilor.

Și un alt afacerist ar fi fost ridicat în cadrul aceleiași operațiuni. Informația privind ridicarea lui Georgescu și afaceristului român este relatată și de G4Media, pe baza unor surse judiciare.

Potrivit DIICOT, trei persoane — doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani — ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine capabile să ofere finanțări importante unor antreprenori români. Pentru accesarea banilor, victimele trebuiau însă să depună garanții financiare.

Într-unul dintre cazurile cercetate, unei persoane i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro. Aceasta ar fi transferat peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, i s-ar fi transmis că finanțarea ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, dacă achită încă 100.000 de euro. Potrivit DIICOT, prejudiciul total suferit de această persoană depășește 1,1 milioane de euro.

Cazul corespunde plângerii depuse anterior la DIICOT de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro într-o afacere pentru care i-ar fi fost promisă o linie de finanțare de șase milioane de euro.

Leu a susținut că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că acesta i l-ar fi prezentat pe omul de afaceri Ionel Rusen în contextul unei afaceri cu metale prețioase. Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi achitat garanția de 1,1 milioane de euro, însă creditul promis nu s-ar fi concretizat. Acuzațiile provin din plângerea penală și din relatările anterioare bazate pe documentele dosarului; ele nu reprezintă constatări definitive ale unei instanțe.

Plângerea penală ajunsese la DIICOT încă din ianuarie 2024, iar ancheta s-a extins ulterior în străinătate. DIICOT confirmase în 2025 pentru Antena 3 CNN efectuarea unor demersuri judiciare în Marea Britanie, Elveția și Italia.