Un detaliu ignorat în case devine esențial înainte de frig: Ce poate influența factura la încălzire

Toamna este perioada potrivită pentru intervențiile care limitează pierderile de căldură înainte de sezonul rece. Unele lucrări sunt accesibile și pot fi realizate într-o singură zi, în timp ce altele presupun investiții mai mari, dar pot reduce considerabil consumul.

O centrală eficientă nu poate ajuta o locuință prin care energia termică se pierde rapid, motiv pentru care, înainte de schimbarea sistemului de încălzire, este utilă verificarea ferestrelor, ușilor, podului, acoperișului și reglajelor instalației.

Comisia Europeană estimează că aproximativ 75% dintre clădirile din UE au performanțe energetice slabe, iar izolația, ferestrele, sistemul de încălzire și controlul temperaturii sunt zonele principale în care pot fi reduse pierderile.

„O renovare energetică este un proces care îmbunătățește performanța energetică a unei clădiri. Aceasta se poate realiza prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii sau prin integrarea surselor de energie regenerabilă”, se arată în comunicatul Comisiei

Înaintea unor investiții de mii de euro, pot fi identificate infiltrațiile de aer din jurul ferestrelor și ușilor. Garniturile îmbătrânite, reglajele incorecte ale tâmplăriei sau spațiile dintre toc și zid permit aerului rece să pătrundă constant.

O cameră cu infiltrații poate părea rece chiar dacă termometrul indică o temperatură normală, ceea ce îi determină pe proprietari să crească setarea termostatului.

Etanșarea nu presupune blocarea sistemelor de ventilație necesare, iar în locuințele cu centrale pe gaz și alte aparate care folosesc arderea trebuie respectate cerințele privind alimentarea cu aer și evacuarea gazelor.

„Cum e mai avantajos să-ți încălzești casa: electric sau cu gaze? Ce variantă te costă mai puțin în 2026?” rămâne o întrebare utilă în acest context. Pentru ferestre și uși, garniturile și reglajele sunt intervenții cu cost redus care pot fi realizate înainte de venirea frigului.

Aerul cald se ridică, iar un pod insuficient izolat poate deveni una dintre principalele zone de pierdere a energiei într-o locuință. Comisia Europeană include izolarea acoperișului și a pereților printre măsurile importante de renovare energetică și arată că intervențiile individuale pot îmbunătăți semnificativ performanța unei clădiri.

În cazul unui pod neîncălzit, trebuie analizate grosimea izolației și continuitatea acesteia. Golurile, zonele tasate și trapa neizolată pot reduce eficiența chiar dacă restul suprafeței are suficient material izolator. Departamentul american al Energiei recomandă inclusiv etanșarea și izolarea trapei de acces, deoarece aceasta poate deveni un punct important de pierdere a aerului cald.

Ferestrele noi pot reduce pierderile, însă înlocuirea întregii tâmplării este o investiție mult mai mare decât schimbarea garniturilor sau reglarea ferestrelor existente. Dacă tâmplăria este relativ modernă, dar se simte curent, trebuie verificată mai întâi cauza. Problema poate proveni din garnituri, feronerie sau montaj și nu neapărat din geam.

Dacă ferestrele sunt foarte vechi, au geam simplu, rame deteriorate ori probleme grave de etanșare, înlocuirea poate avea un efect important asupra consumului și confortului. Comisia Europeană enumeră ferestrele noi, izolarea pereților și izolarea acoperișului printre intervențiile individuale care pot produce îmbunătățiri substanțiale ale performanței energetice.

Un calorifer rece în partea superioară poate avea aer acumulat, iar instalația poate încălzi mai greu camera, determinând utilizatorul să crească temperatura centralei. Aerisirea caloriferelor înainte de sezonul rece este o intervenție simplă, iar ulterior trebuie verificată presiunea instalației, conform instrucțiunilor producătorului.

Mai există situația dezechilibrării instalației: dacă unele calorifere se încălzesc rapid, iar altele foarte greu, poate fi necesară echilibrarea hidraulică pentru ca agentul termic să circule corespunzător. În cazul unei probleme persistente, este preferabilă intervenția unui instalator, mai ales dacă trebuie ajustate reglaje ale instalației.

Una dintre metodele simple de reducere a consumului este adaptarea temperaturii atunci când locuința nu este ocupată sau pe timpul nopții, dacă acest lucru este potrivit pentru utilizatori. Un termostat programabil permite centralei să urmeze automat un program, iar robineții termostatați pot menține temperaturi diferite în camere.

Energy Saving Trust recomandă sistemele de control care opresc centrala atunci când temperatura dorită a fost atinsă și soluțiile de zonare care evită încălzirea inutilă a spațiilor nefolosite. Economia exactă depinde de temperatura inițială, izolație, programul familiei și sistemul de încălzire.

Țevile de încălzire sau de apă caldă care traversează subsoluri, garaje, poduri sau alte spații neîncălzite pierd energie înainte ca aceasta să ajungă în zonele utilizate.

Izolarea conductelor este mult mai accesibilă decât termoizolarea întregii case și poate fi realizată rapid dacă traseele sunt ușor accesibile. Intervenția este utilă în locuințele în care centrala se află departe de baie sau bucătărie ori există trasee lungi prin spații neîncălzite.

Termoizolarea pereților exteriori poate produce economii importante, însă este o lucrare care trebuie proiectată și executată corect. Grosimea și tipul materialului nu trebuie alese doar după preț, ci în funcție de structura peretelui, rezistența termică a sistemului, punțile termice, comportamentul la umiditate și modul în care este realizată fațada.

Comisia Europeană arată că renovarea energetică profundă a unei clădiri cu performanțe foarte slabe poate reduce consumul de energie chiar cu până la 80%, valoare posibilă pentru o renovare profundă, nu pentru simpla montare a polistirenului sau a vatei. Pentru o locuință, o evaluare energetică poate indica dacă prioritatea ar trebui să fie podul, pereții, ferestrele sau sistemul de încălzire.

Ordinea lucrărilor diferă de la o locuință la alta. Dacă bugetul este redus, se poate începe cu verificarea etanșeității ferestrelor și ușilor, aerisirea și reglarea caloriferelor, controlul termostatului și izolarea conductelor din zone reci. Pentru un buget mai mare, izolarea podului sau acoperișului poate fi una dintre primele investiții analizate.

Urmează, în funcție de situația clădirii, pereții exteriori și ferestrele. Abia după reducerea pierderilor de căldură poate fi dimensionat corect un nou sistem de încălzire, deoarece o locuință bine izolată are nevoie de o putere mai mică pentru a menține aceeași temperatură, indiferent dacă folosește centrală, pompă de căldură sau aer condiționat.