Alertă aeriană în România. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Mesaj RO-Alert pentru populație 

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, vineri dimineață, un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat, vineri, în jurul orei 4:15, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

În urma detectării acestora, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 4:36, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din zonă.

Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană. Avioanele au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația.

„Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei”, se precizează în comunicatul MApN.

Alerta aeriană instituită în nordul județului Tulcea a încetat vineri dimineață, la ora 6:30.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata alertei, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național.

Nordul județului Tulcea se află în imediata apropiere a unor zone ucrainene de la Dunăre care au fost vizate în repetate rânduri de atacuri rusești de la începutul războiului din Ucraina. În astfel de situații, sistemele de supraveghere ale României monitorizează evoluția țintelor aeriene aflate în apropierea frontierei, iar populația din zonele care ar putea fi afectate este avertizată prin sistemul RO-Alert.

România a mai ridicat aeronave de luptă pentru monitorizarea situației de securitate de la granița cu Ucraina, în special în timpul atacurilor desfășurate în apropierea porturilor ucrainene de la Dunăre.

Decolarea aeronavelor aflate în serviciul de Poliție Aeriană permite monitorizarea și, dacă situația o impune, intervenția pentru protejarea spațiului aerian național. În cazul incidentului de vineri dimineață, MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.