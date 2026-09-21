Petrolul a coborât din nou sub 100 de dolari. Conflictul din Orientul Mijlociu ține totuși piața în tensiune

Prețul petrolului a revenit luni sub pragul de 100 de dolari pe baril, după creșterile puternice provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc posibilitatea unor progrese diplomatice, în timp ce fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu se mențin peste nivelurile de care se temeau piețele.

Petrolul Brent, referința internațională, a coborât luni cu aproximativ 4%, până în jurul valorii de 99 de dolari pe baril. Prețul depășise recent pragul psihologic de 100 de dolari, pe fondul temerilor privind aprovizionarea.

West Texas Intermediate (WTI), referința pieței americane, a înregistrat o scădere și mai mare, de aproximativ 5%, până la circa 95 de dolari pe baril.

Evoluția petrolului s-a resimțit și pe celelalte piețe. Randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani a coborât la aproximativ 4,96%, după ce se apropiase de pragul de 5%.

Bursele americane au reacționat pozitiv. La scurt timp după ora 11:00, ora Coastei de Est a SUA, indicele S&P 500 creștea cu 0,9%, Dow Jones Industrial Average cu 0,5%, iar Nasdaq 100 avansa cu 1,9%, arată Business Insider.

Conflictul dintre SUA și Iran continuă, iar riscurile pentru aprovizionarea cu energie nu au dispărut. Rebelii Houthi susținuți de Iran au anunțat un nou atac asupra Arabiei Saudite în weekend, iar Departamentul de Stat al SUA i-a avertizat pe americani în legătură cu riscul escaladării conflictului în Orientul Mijlociu.

Temerile privind oferta au fost amplificate și de atacul de săptămâna trecută asupra unei conducte petroliere importante din Arabia Saudită.

Cu toate acestea, fluxurile de petrol din regiune au rămas „surprinzător de puternice”, potrivit analiștilor JPMorgan.

Banca a estimat că în cele zece zile încheiate la 18 septembrie fluxurile de petrol din regiune au fost în medie de 17,1 milioane de barili pe zi. Nivelul este totuși cu aproximativ 6,1 milioane de barili pe zi sub media de anul trecut.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat în weekend că transporturile de petrol și gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz au ajuns, în ultimele două săptămâni, la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni.

O parte din cererea de petrol este acoperită și prin utilizarea rezervelor strategice.

Stocurile din Rezerva Strategică de Petrol a SUA au coborât săptămâna trecută la cel mai redus nivel din 1982, potrivit datelor Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei.

Chiar dacă rezervele se reduc rapid, acestea continuă să reprezinte un tampon important pentru piață și contribuie la diminuarea presiunii imediate asupra aprovizionării.

Un alt motiv pentru scăderea petrolului este revenirea speranțelor privind eventuale progrese diplomatice între Washington și Teheran.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru Fox News că „probabil ar fi deschis” unei întâlniri cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, aflat la New York pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

În același timp, Trump a sugerat că SUA ar putea recurge la noi acțiuni militare dacă nu va fi încheiat un acord.

Firma de cercetare HFI Research consideră că următoarele săptămâni ar putea reprezenta una dintre ultimele oportunități pentru diplomație între cele două părți. Compania se așteaptă ca întâlnirile diplomatice din această săptămână să alimenteze speculațiile privind eventuale acorduri.

Scăderea de luni nu înseamnă însă că presiunile asupra prețurilor au dispărut.

Matt Smith, director pentru cercetarea mărfurilor la Kpler, se așteaptă ca petrolul să revină treptat pe creștere din cauza constrângerilor asupra ofertei din Orientul Mijlociu. Firma consideră posibil ca prețurile să ajungă până la 150 de dolari pe baril în 2027.

Amrita Sen, director de cercetare la Energy Aspects, estimează că presiunile asupra ofertei vor continua până la sfârșitul anului.

„Avem acum o mică retragere”, a spus Sen despre evoluția prețurilor de luni. Ea a remarcat însă că, de fiecare dată când petrolul scade, nivelul de la care prețurile își revin este tot mai ridicat, tendință observată în evoluția Brent de la începutul anului.