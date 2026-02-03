Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, 3 februarie, la Digi24 că este „foarte optimist” în privința pachetului de măsuri sociale înaintat de Partidul Social Democrat în cadrul Guvernului. Potrivit acestuia, discuțiile privind aceste propuneri urmează să fie tranșate la nivelul coaliției în perioada următoare.

„Acest pachet întreg, și referitor la mame și la pensionari, și la cei mai năpăstuiți de soartă dintre copii, sunt parte din pachetele pe care PSD le-a propus public coaliției în ansamblu, nu doar premierului. (…) Discuția asta se va tranșa în coalitie in următoarele săptămâni. Sunt foarte optimist si nu văd motiv să fie respinse, pentru ca sunt bine fundamentate din punct de vedere social. Este un lucru de inteles că 80 de lei, suma pe care o poate primi un copil cu dizabilități, nu este o sumă mare și putem să creștem”, a afirmat ministrul.

Una dintre măsurile centrale vizează renunțarea la reținerea contribuției la sănătate din indemnizația acordată părinților aflați în concediu de creștere a copilului. Florin Manole a precizat că aproximativ 147.700 de persoane ar beneficia de această schimbare, iar impactul bugetar este estimat la 560 de milioane de lei.

„Este un lucru ușor de demonstat. Este vorba despre niște bani pe care cetățeanul, părinții aflați în concediul de ingrijire a copilului ar trebui să-i dea statului. Noi zicem să nu-i mai dea. Nu zicem ca statul să bage mana în bugetul public și să dea acești bani. Doar să nu mai rețină CASS-ul”, a explicat ministrul Muncii.

Florin Manole a subliniat că România are nevoie de o politică demografică coerentă și bine finanțată, iar dacă acest lucru nu este posibil imediat, „să începem de undeva”.

„Eu cred ca orice premier al României, în orice moment, trebuie să înțeleagă că sunt categorii sociale care au nevoie de sprijinul statului român mai mult decât altele: copiii, pensionarii cu pensii mici, părinții cu copii”, a spus ministrul, amintind că rolul statului de a asigura un trai decent este prevăzut în Constituție.

Potrivit ministrului, aproximativ 2,8 milioane de pensionari s-ar încadra în propunerile PSD, cu un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei. El a mai arătat că, deși deficitul bugetar este în scădere, creșterea inflației și a TVA-ului afectează în mod direct categoriile defavorizate.

În acest context, PSD a propus, pe lângă pachetul de relansare economică pentru firme, și un pachet de solidaritate destinat protejării celor afectați de măsurile de austeritate: pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame, veterani și persoane cu handicap. Impactul bugetar total al acestor măsuri este estimat la 3,39 miliarde de lei, vizând peste cinci milioane de beneficiari.

Pentru pensionari, social-democrații propun acordarea unui ajutor financiar în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie, după cum urmează:

-1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

-800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;

-600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

De asemenea, PSD solicită introducerea unei măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile afectate de liberalizarea prețurilor la gaze, după modelul aplicat în cazul energiei, și respinge orice reducere a bugetului alocat Educației.