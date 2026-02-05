Declarațiile ministrului vin în contextul prezentării proiectului de relansare economică și creștere a competitivității României, document care urmează să fie publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor. Proiectul include atât măsuri fiscale, cât și scheme de susținere pentru companii, însă conferința de presă a fost marcată și de întrebări legate de eventuale măsuri sociale, în special pentru pensionari.

Întrebat dacă există resurse pentru acordarea unor ajutoare one-off destinate pensionarilor, ministrul Finanțelor a arătat că la nivel guvernamental există mai multe propuneri, venite din zone politice diferite, însă acestea trebuie analizate cu prudență.

„Sunt multe propuneri. Ne dorim să găsim resursele pentru a sprijini persoanele vulnerabile. Efortul trebuie să fie comun. Sunt propuneri care vin de la toate partidele, încercăm să le integrăm și să le introducem în spațiul fiscal pe care îl avem pentru 2026. Este un efort important pe care trebuie să îl facem pentru a reduce deficitul cash de la 7,6% în 2025 la 6,2% în acest an. Tratăm cu atenție toate propunerile, mai ales dacă au surse de finanțare identificate. Dacă nu, încercăm să le identificăm împreună”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a subliniat că sprijinirea persoanelor vulnerabile este un obiectiv asumat, dar acesta trebuie corelat cu angajamentele de consolidare fiscală și cu țintele de deficit negociate la nivel european.

Oficialul a explicat că una dintre principalele provocări ale anului 2026 este reducerea deficitului bugetar, de la 7,6% în 2025 la 6,2%, obiectiv care limitează semnificativ spațiul pentru măsuri suplimentare de cheltuieli.

În acest context, ajutoarele one-off sunt tratate diferit față de măsurile permanente, deoarece presupun alocări punctuale care trebuie susținute integral din surse identificate, fără a crea presiuni structurale asupra bugetului.

O a doua întrebare adresată ministrului Finanțelor a vizat posibilitatea acordării ajutoarelor în două tranșe – una în primăvară și una la finalul anului – precum și existența unui impact bugetar estimat pentru acest scenariu.

„Vom avea discuții săptămâna viitoare. Nu toți ordonatorii au încărcat în sistem proiecția de buget. Când o vor face vom face o simulare cu ce spațiu fiscal mai există. O parte din măsuri au fost prevăzute, dar pentru măsuri one-off trebuie să găsim surse care să nu destabilizăm echilibrele câștigate cu trudă și sacrificii”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, simulările bugetare vor fi realizate doar după ce toate datele vor fi centralizate, iar o eventuală decizie va fi luată exclusiv în funcție de rezultatele acestor calcule.

Decizie condiționată de surse clare de finanțare

Mesajul transmis de ministrul Finanțelor este că Guvernul nu exclude măsuri de sprijin pentru pensionari, însă acestea nu pot fi adoptate fără o fundamentare solidă. Identificarea surselor de finanțare și menținerea echilibrelor bugetare rămân criterii esențiale în analiza oricărei propuneri.