Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede majorarea cotei de contribuție de la 4,75% în prezent la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027. Proiectul a trecut de primul for parlamentar, după ce termenul de dezbatere și vot s-a încheiat pe 2 februarie, și va fi trimis Camerei Deputaților, care va decide dacă îl aprobă.

Inițiativa modifică Legea nr. 411/2004 privind pensiile private și stabilește clar când vor crește contribuțiile: de la 1 ianuarie 2026 – 5,25%, iar de la 1 ianuarie 2027 – 6%. În prezent, contribuția este de 4,75%, mult sub nivelul planificat inițial.

Deputații PNL Raluca Turcan și Florin Roman spun că legea din 2004 prevedea o creștere treptată de la 2% la 6% în 8 ani, cu 0,5 puncte procentuale pe an, dar acest calendar nu a fost respectat din cauza crizelor economice și financiare din ultimii 15 ani, care au dus la amânări și derogări.

Ei consideră că, după 2030, sistemul public de pensii (Pilonul 1) va întâmpina mari dificultăți în a asigura pensii suficiente, iar Pilonul 2 va deveni esențial pentru viitorii pensionari. În prezent, peste 8,4 milioane de români contribuie la fondurile de pensii private, iar mulți dintre ei vor începe să ceară aceste pensii în următorii 5–10 ani.

George Moț, expert în pensii private, a spus pentru Digi24.ro că majorarea contribuțiilor la Pilonul 2 ar fi un pas foarte important pentru stabilitatea sistemului. El a explicat că nivelul actual de 4,75% este mult sub cel planificat inițial, de 6%, care ar fi trebuit atins încă din 2016, și că, dacă propunerea va fi adoptată și promulgată de președinte, va fi o veste bună pentru cei peste 8 milioane de participanți la fondurile private.

Potrivit lui Moț, contribuțiile mai mari nu înseamnă doar pensii mai bune în viitor, ci și un efect pozitiv asupra economiei. El a spus că fondurile vor avea mai mulți bani de investit pe bursa locală și în titluri de stat, iar anul trecut bursa a adus randamente bune.

Totodată, fondurile de pensii private sunt deja printre cei mai importanți finanțatori ai statului român, prin achiziția de titluri de stat, contribuind astfel la reducerea unei părți semnificative din datoria publică.