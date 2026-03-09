Potrivit explicațiilor oferite de Ion Cristoiu, rechizitoriul care stă la baza dosarului are numeroase lacune. Jurnalistul a subliniat că era de așteptat ca instanța să nu accepte probele obținute în mod ilegal, iar decizia judecătorilor confirmă aceste probleme.

În opinia sa, dosarul are probleme majore de fond, iar documentele care au stat la baza trimiterii în judecată conțin numeroase nereguli. Ion Cristoiu a afirmat că dosarul este, în opinia sa, o minciună de la un capăt la altul și a descris cazul drept unul dintre cele mai slabe dosare de acest tip.

Publicistul a explicat și contextul procedural în care a fost luată decizia instanței. Înainte ca dosarul să fie trimis în judecată, judecătorul ar fi indicat că o parte din materialul probator nu poate fi acceptată de instanță și că procurorii au două variante: fie să retragă dosarul pentru a-l reface, fie să îl trimită în instanță fără acele documente.

„Acesta este unul dintre cele mai imbecile dosare. Dosarul de la un capăt la altul este o minciună. Înainte de a-l trimite în judecată, judecătorul a zis următorul lucru: „o parte din acest dosar nu trece de noi și aveți două posibilități sau vă luați dosarul și îl refaceți, sau îl trimiteți, dar fără aceste documente”, a explicat Ion Cristoiu, conform Gândul.

Decizia considerată surprinzătoare vine din partea judecătorilor de la Curtea de Apel București, care au analizat dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Instanța a stabilit că zeci de declarații din dosar au fost obținute ilegal. Hotărârea a fost luată de judecătorul Mihai Paul Cozma de la Curtea de Apel București, care a decis excluderea acestor probe din materialul probator.

În urma acestei decizii, dosarul a fost trimis înapoi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), instituția care instrumentează cazul. Procurorii vor trebui să decidă dacă refac dosarul sau dacă îl retrimit în instanță fără probele eliminate.