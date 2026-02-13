Într-o ediție live a „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a spus că procesul lui Călin Georgescu ar scoate în evidență asemănări între discursurile acestuia și cele ale lui Ion Antonescu. El a explicat că Georgescu s-ar fi adresat unei mulțimi de protestatari și că, potrivit unui raport citit de el, ar fi fost menționată o asemănare între modul în care acesta vorbește și cel al lui Antonescu.

Jurnalistul a mai zis că documentul ar face referire la un discurs ținut la 2 octombrie 2021, în Piața Universității, în timpul unui protest față de restricțiile din pandemie. El a afirmat că raportul susține că Georgescu ar fi repetat nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul lui Antonescu.

Cristoiu a adăugat că, în opinia lui, la proces s-ar putea face comparații video între discursurile celor doi, pentru a arăta dacă există sau nu asemănări. A spus că se vor crea controverse și că se va discuta dacă gesturile chiar seamănă sau ar putea fi doar o coincidență. A susținut că Georgescu nu ar fi declarat explicit că îl imită pe Antonescu.

El a ironizat ideea că aceste lucruri ar fi considerate propagandă legionară și a spus că, logic, propaganda legionară ar însemna o încercare intenționată de a promova mișcarea în rândul tinerilor. În final, a afirmat că se va pune întrebarea dacă tinerii ar face legătura între Georgescu și Antonescu doar din aceste asemănări.