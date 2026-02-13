Jurnalistul Ion Cristoiu susține că procesul lui Călin Georgescu arată asemănări între discursurile sale și cele ale lui Ion Antonescu, menționând că Georgescu ar fi repetat cuvintele, gesturile și tonul lui Antonescu în fața protestatarilor din Piața Universității.
Într-o ediție live a „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a spus că procesul lui Călin Georgescu ar scoate în evidență asemănări între discursurile acestuia și cele ale lui Ion Antonescu. El a explicat că Georgescu s-ar fi adresat unei mulțimi de protestatari și că, potrivit unui raport citit de el, ar fi fost menționată o asemănare între modul în care acesta vorbește și cel al lui Antonescu.
Jurnalistul a mai zis că documentul ar face referire la un discurs ținut la 2 octombrie 2021, în Piața Universității, în timpul unui protest față de restricțiile din pandemie. El a afirmat că raportul susține că Georgescu ar fi repetat nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul lui Antonescu.
Cristoiu a adăugat că, în opinia lui, la proces s-ar putea face comparații video între discursurile celor doi, pentru a arăta dacă există sau nu asemănări. A spus că se vor crea controverse și că se va discuta dacă gesturile chiar seamănă sau ar putea fi doar o coincidență. A susținut că Georgescu nu ar fi declarat explicit că îl imită pe Antonescu.
El a ironizat ideea că aceste lucruri ar fi considerate propagandă legionară și a spus că, logic, propaganda legionară ar însemna o încercare intenționată de a promova mișcarea în rândul tinerilor. În final, a afirmat că se va pune întrebarea dacă tinerii ar face legătura între Georgescu și Antonescu doar din aceste asemănări.
„Să vedeți cum arată procesul. La data de 2 octombrie 2021, că de pe atunci îl ia… Într-un discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari, la adresa restricțiilor impuse de pandemie, organizat în Piața Universității, numitul Călin Georgescu așa reproduce nu doar cuvintele, dar și gesturile și tonul Mareșalului Ion Antonescu. La proces vor face foarte mișto, vor avea plasme… O să îl arate pe Antonescu la discurs și după pe Georgescu. Trebuiau controverse.
Bă, seamănă? Seamănă. Are aceleași gesturi cu Antonescu? Chiar dacă avea, poate că erau din greșeală. Deci, el nu spune niciun moment că așa a zis Antonescu. Marius Iocob, ăsta, e istoric. Eu zic să îi ia locul lui Giurescu, că tot a murit Giurescu de mult și ne dispare și istoria. Ar putea să îi ia locul și lui Boia…
Deci înțelegeți cum arată procesul? Deci cum să spui… Și asta este propaganda legionară… Hai să vedem logic. Propaganda legionară înseamnă că el, Călin Georgescu, și-a propus să schimbe… Cum a zis, să propage mișcarea legionară în rândul tinerilor. Păi și tinerii, când l-au văzut pe Călin Georgescu, au zis hopa, e Ion Antonescu. ”, a explicat Cristoiu.
Afaceristul Dragoș Sprînceană a spus, la TV, că a fost contactat de mai mulți politicieni români care voiau să îi aranjeze întâlniri cu Donald Trump, dar a refuzat să îi ajute. El a explicat că singura persoană pentru care a încercat să organizeze o întrevedere a fost Călin Georgescu, pe care l-ar fi invitat în Statele Unite. Totuși, a precizat că acesta nu a putut veni, deoarece nu avea viză, lucru pe care l-ar fi verificat la autoritățile americane.
Sprînceană a afirmat că a luat legătura cu Georgescu în 2024 și i-ar fi spus că are șanse mari la alegeri și că ar fi dorit să îl aducă la Mar-a-Lago. El a susținut că Georgescu ar fi refuzat din mai multe motive, iar lipsa vizei ar fi fost unul dintre ele. Afaceristul a concluzionat că, deși mai mulți politicieni ar fi încercat să ajungă la Trump prin intermediul lui, doar Georgescu ar fi fost invitat, dar nu a mai ajuns la întâlnire.
În același timp, Sprînceană a declarat că a primit invitații să intre în partidul AUR, condus de George Simion și Anca Alexandrescu, însă a refuzat. El a spus că nu mesajul partidului ar fi problema, ci oamenii din formațiune și că nu vrea să se implice în politica românească. A afirmat că nu crede că aceștia se vor întâlni vreodată cu Trump. Declarațiile au fost făcute în emisiunea TV „Punctul culminant”.
