Bitcoin a fost tranzacționat în jurul valorii de 84.305 dolari, în scădere cu aproape 8%, în timp ce Ether a coborât cu aproximativ 10%, ajungând la 2.732 dolari. Solana a pierdut și ea circa 10%, atingând aproximativ 124 de dolari, iar alte tokenuri majore au trecut, de asemenea, pe roșu.

Presiunea asupra pieței a crescut în Asia după ce Banca Populară a Chinei a emis sâmbătă un avertisment referitor la activitățile ilegale legate de criptomonede, ceea ce a determinat scăderi și pe acțiunile companiilor cripto listate la Hong Kong.

Noua depreciere se înscrie într-o tendință mai amplă de aversiune față de risc, care a marcat începutul lunii. Ben Emons, fondator Fedwatch Advisors, a declarat că investitorii rămân „nervoși” după ultimele corecții ale Bitcoin, iar declinul de luni a fost cauzat în mare parte de o lichidare masivă de aproximativ 400 de milioane de dolari pe o bursă cripto. Emons a subliniat nivelul ridicat de levier de pe platformele de tranzacționare, care poate ajunge chiar la 200x.

Cu un levier estimat la 787 miliarde de dolari în contractele futures perpetue, comparativ cu 135 miliarde în ETF-uri, piața rămâne extrem de vulnerabilă la noi valuri de lichidări dacă prețurile Bitcoin nu se stabilizează.

Corecția de luni urmează vânzărilor puternice din octombrie, care au afectat și bursele tradiționale, Bitcoin arătând o corelație tot mai mare cu indici precum Nasdaq. Retailul continuă să domine mișcările pieței cripto, ceea ce amplifică volatilitatea, în contextul opacității sectorului și al utilizării extinse a levierului. Totodată, incertitudinile macroeconomice, inclusiv posibila reducere a dobânzilor în SUA și temerile privind supraevaluarea companiilor din domeniul AI, continuă să influențeze sentimentul investitorilor.

Acțiunile europene au deschis ultima lună de tranzacționare a anului în teritoriu negativ, indicele pan-european Stoxx 600 înregistrând luni un declin de 0,2%, pe fondul scăderilor generalizate în principalele burse și sectoare, potrivit CNBC. Declinul survine după un final de noiembrie volatil, marcat de temeri legate de evaluările ridicate ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale și de incertitudini privind politica monetară.

Investitorii anticipează acum o posibilă reducere a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală la reuniunea programată pentru 9–10 decembrie, probabilitatea unei tăieri de 0,25 puncte procentuale fiind estimată la aproape 87%, potrivit CME FedWatch.

Banca Angliei monitorizează îndeaproape deciziile Fed, având în vedere impactul acestora asupra curbei dobânzilor din Marea Britanie. Cu toate acestea, banca centrală evită să se angajeze la o reducere în decembrie, având în vedere inflația persistentă și un consum care încă nu și-a revenit complet.