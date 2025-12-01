Bitcoin și Ethereum au înregistrat luni o nouă scădere bruscă, pe fondul reluării vânzărilor agresive de criptomonede și al unui sentiment de piață tot mai fragil.

Bitcoin s-a depreciat cu 5,4%, coborând la aproximativ 86.435 de dolari, în timp ce Ethereum a pierdut 6,1%, ajungând la 2.843 de dolari, transmit jurnaliștii CNBC. Corecția afectează întregul sector digital: Solana s-a prăbușit cu peste 7%, până la 127 de dolari, iar Dogecoin a scăzut cu 8,6%.

În doar o lună, Bitcoin a pierdut peste 20% din valoare, atingând un minim local de 84.000 de dolari, evoluție care a sporit temerile privind o posibilă continuare a declinului.

Corecția vine într-un context în care investitorii manifestă o îngrijorare crescută față de riscurile asociate începutului de lună. Ben Emons, fondator și CIO al Fedwatch Advisors, a declarat pentru postul american că participanții la piață rămân în continuare extrem de „nervoși” după tranzacțiile agresive care au zguduit Bitcoin în ultimele săptămâni.

El a atras atenția asupra riscurilor uriașe de pe piața criptomonedelor, unde nivelul de risc poate ajunge la valori de până la 200x.

În prezent, aproximativ 787 de miliarde de dolari sunt împrumutați în tranzacții extrem de speculative pe platformele de futures perpetue, în timp ce fondurile ETF reglementate însumează doar 135 de miliarde. Dezechilibrul semnalează, în opinia lui Emons, un pericol major pentru stabilitatea pieței.

Expertul a avertizat că există „încă foarte mult leverage în Bitcoin”.

„Există încă mult leverage în Bitcoin. Ne putem aștepta la mai multe lichidări dacă prețurile Bitcoin nu își revin de la minimele actuale”, a mai adăugat Emons.

Efectul de levier (leverage trading) permite utilizatorilor o expunere mai mare decât capitalul pe care îl au în cont. Altfel spus, acest efect este asemănător cu un împrumut temporar pe care îl face traderul pe platforma în care tranzacționează pentru a cumpăra mai multe criptomonede sau acțiuni. Scopul efectului leverage este acela de a realiza venituri substanțiale raportat la capitalul investit.

Contractele futures perpetue reprezintă un tip de pariu pe prețul cripto fără dată de expirare, care permite traderilor să controleze sume foarte mari cu capital minim, folosind bani împrumutați.

Acest tip de leverage extrem amplifică atât câștigurile, cât și pierderile, iar în perioade de scădere, lichidările pot genera efecte în lanț.

ETF-urile cripto, în schimb, sunt considerate instrumente mai sigure și mai transparente, reglementate și fără expunerea periculoasă la levier.

În Statele Unite, sentimentul investitorilor este slăbit de incertitudinea legată de o eventuală reducere a dobânzilor, precum și de temerile privind o posibilă supraevaluare a companiilor din domeniul inteligenței artificiale – un element care a accentuat volatilitatea piețelor în noiembrie.

Pe piețele asiatice, criptomonedele au fost afectate suplimentar de o declarație emisă sâmbătă de Banca Populară a Chinei, care a avertizat asupra activităților ilegale legate de monedele digitale. Anunțul a determinat scăderi semnificative ale acțiunilor companiilor cripto listate în Hong Kong.

Volatilitatea ridicată, combinată cu factorii macroeconomici și cu intervențiile autorităților, conturează o perioadă extrem de incertă pentru investitori.

Analiștii avertizează că piața se află într-o fază dominată de speculații extreme, vulnerabilă la prăbușiri bruște, după ce în ultimele săptămâni s-au evaporat sute de miliarde de dolari din capitalizarea totală a criptomonedelor.

În același timp, unii experți consideră că declinul Bitcoin ar putea fi corelat și cu percepția privind scăderea influenței politice a președintelui american Donald Trump, un factor care adaugă un nou element de incertitudine într-o piață deja tensionată.