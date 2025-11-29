Banca Populară a Chinei (PBOC) și-a reafirmat ferm poziția împotriva monedelor virtuale, avertizând că speculațiile din piața cripto au revenit puternic în ultimele luni și subliniind că va intensifica măsurile împotriva activităților ilegale, în special cele care implică stablecoins.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei reuniuni de coordonare privind reglementarea monedelor virtuale, desfășurată vineri, potrivit unui comunicat citat de Reuters.

În evaluarea sa, banca centrală din China a transmis că monedele virtuale nu pot fi asimilate monedei fiduciare și a subliniat că instituțiile consideră activitățile comerciale legate de acestea drept „activități financiare ilegale”.

„Monedele virtuale nu au același statut legal ca moneda fiduciară și nu pot fi folosite ca mijloc legal de plată”, a fost mesajul ferm al PBOC.

PBOC a punctat că piața cripto a cunoscut o intensificare a speculațiilor din diverse motive, ceea ce generează noi provocări pentru controlul riscurilor financiare.

O atenție specială a fost acordată stablecoins, despre care autoritățile chineze au afirmat că nu respectă cerințele privind identificarea clienților și nu îndeplinesc standardele necesare pentru prevenirea spălării banilor.

Oficialii au atras atenția că astfel de active pot fi utilizate în fraude, spălare de bani și transferuri transfrontaliere neautorizate.

PBOC a anunțat că își va intensifica eforturile pentru combaterea acestor activități.

Banca Centrală a Chinei va „intensifica eforturile de combatere a acestor activități financiare ilegale” și promite că va acționa pentru „menținerea stabilității economice și financiare”.

De asemenea, guvernatorul Pan Gongsheng a afirmat în octombrie că instituția va continua să reprime operarea și speculațiile cu monede virtuale domestice, monitorizând în același timp stablecoins-urile din afara Chinei.

În timp ce Hong Kong a introdus un regim de reglementare pentru stablecoins fără a acorda încă licențe emitenților, în China tranzacționarea criptomonedelor rămâne interzisă din 2021.

Totuși, potrivit datelor din industrie, activitatea de minare a Bitcoin cunoaște o revenire discretă, alimentată de accesul la energie ieftină și de dezvoltarea accelerată a centrelor de date în unele provincii.