Datele arată o tendință clară: industria cripto scapă de vulnerabilitățile primilor ani și devine unul dintre cele mai transparente sisteme financiare existente. Pe cele mai mari șapte burse centralizate, doar 0,018-0,023% din volumul total al tranzacțiilor era legat direct de adrese ilegale în iunie 2025, o îmbunătățire istorică față de acum doi ani, indicând progresul ecosistemului în standardele anti-spălare de bani și sistemele de detecție.

Binance se află în centrul acestei evoluții, realizând cea mai mare reducere a procentului de tranzacții ilegale, deși procesează cel mai mare volum de lichiditate din industrie. În iunie 2025, doar 0,007% din volumul Binance era legat direct de portofele asociate activităților ilegale, față de o medie de 0,018% la celelalte șase burse majore. Analiza TRM Labs arată rezultate similare, cu 0,016% pentru Binance și 0,023% pentru celelalte exchange-uri, diferența fiind de aproximativ 30%.

Această performanță este cu atât mai impresionantă cu cât activitatea de tranzacționare pe Binance este echivalentă cu volumul combinat al următoarelor șase exchange-uri majore. Expunerea directă reprezintă procentul din volumul total al unei burse care poate fi urmărit direct către portofele implicate în activități ilegale, cum ar fi ransomware, escrocherii, încălcări de sancțiuni sau hack-uri, conform unei analize Binance.

Comparativ, volumul fondurilor ilegale în sistemul financiar tradițional este mult mai mare: în 2023, peste 3.100 de miliarde de dolari ar fi fost spălați prin sistemul financiar global, iar ONU/FMI estimează că între 2 și 5% din PIB-ul mondial anual trece prin metode tradiționale de spălare a banilor. În schimb, expunerea totală ilegală pe cele mai mari șapte burse cripto este de ordinul câtorva miliarde de dolari pe an.

„Prevalența spălării de bani și finanțării terorismului prin active digitale rămâne mult sub nivelul acelorași activități care folosesc moneda fiduciară, băncile și alte metode tradiționale”, arată un raport al Casei Albe din 2025.

Între ianuarie 2023 și iunie 2025, Binance și-a redus expunerea directă la fluxurile ilegale cu 96% (conform Chainalysis) până la 98% (conform TRM Labs), ritmul de îmbunătățire fiind cu 4-5 puncte procentuale mai mare decât media celorlalte șase exchange-uri mari. În 2025, Binance procesează în medie peste 90 de miliarde de dolari pe zi și peste 217 milioane de tranzacții zilnic, mai mult decât toate celelalte exchange-uri la un loc.

Succesul Binance se bazează pe un sistem de securitate și conformitate solid: peste 1.280 de specialiști lucrează doar în conformitate, investigații și risc, reprezentând aproape 22% din angajații globali.

Compania investește sute de milioane de dolari anual în KYC, monitorizare a tranzacțiilor și cooperare cu autoritățile, a răspuns la peste 240.000 de cereri din partea poliției și a organizat peste 400 de sesiuni de training pentru anchetatori. Binance este membru fondator al rețelei Beacon și al programului global T3+ pentru recuperarea rapidă a fondurilor ilegale și utilizează inteligență artificială și machine learning pentru detectarea precisă a tranzacțiilor suspecte, reducând alertele false.

Datele confirmă că industria cripto a atins un nivel de maturitate ridicat, devenind un sistem financiar extrem de transparent. Registrul deschis al blockchain-ului permite urmărirea fondurilor într-un mod imposibil de replicat în sistemele tradiționale. Pentru autorități și instituții care analizează adoptarea tehnologiei blockchain, rezultatele arată că exchange-urile bine supravegheate pot funcționa la scară globală cu standarde care depășesc semnificativ cele ale piețelor tradiționale.