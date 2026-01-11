La sfârșitul anului 2025, două momente cheie au marcat evoluția pieței crypto, conturând direcția viitoare a acestui sector, arată o analiză Binance. Împreună, ele arată o tranziție către o eră mai matură și mai accesibilă decât este în prezent.

Primul aspect subliniază încrederea: După ani de investiții în conformitate, securitate, guvernanță și infrastructură, Binance a devenit prima bursă globală care a obținut autorizarea completă în cadrul Autorității de Reglementare a Piețelor Globale din Abu Dhabi (ADGM), unul dintre cele mai stricte regimuri de reglementare la nivel internațional. Acest pas validează eforturile susținute pentru a construi un ecosistem sigur și transparent.

Al doilea aspect evidențiază comunitatea: Binance a depășit pragul de 300 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel global. Aceste sute de milioane de oameni aleg zilnic să tranzacționeze, să câștige, să plătească, să construiască și să învețe pe platformă.

În 2025, Binance și-a consolidat poziția ca hub central al lichidității în lumea crypto. Conform unor studii independente care au analizat 32 de burse globale, Binance a gestionat constant între o treime și aproape jumătate din volumul total de tranzacționare pentru BTC și ETH.

Platformele Binance procesează de aproape zece ori mai multe tranzacții decât următoarea bursă centralizată majoră, deși volumul total este doar de aproximativ cinci ori mai mare.

Tranzacționarea spot rămâne baza acestui ecosistem. În 2025, Binance Spot a înregistrat un volum de peste 7,1 trilioane de dolari și și-a crescut cota de piață față de competitori, chiar dacă piața globală s-a maturizat și concurența s-a intensificat.

Binance a extins portofoliul la 490 de active listate și 1.889 de perechi de tranzacționare spot, prioritizând proiecte de calitate, fără a compromite standardele stricte de evaluare.

Binance Futures a evoluat dincolo de un simplu loc de execuție, devenind un strat avansat de informații și instrumente pentru traderi profesioniști. Una dintre inovațiile cheie ale anului a fost suita Smart Money & Smart Signal, care oferă urmărire în timp real a mișcărilor traderilor profitabili pe platformă.

Poate cea mai notabilă schimbare în interacțiunea utilizatorilor cu piețele a venit de la Binance Alpha 2.0. Lansat în 2025, Alpha 2.0 funcționează ca o platformă centralizată (CEX) unde utilizatorii pot explora noi lansări de token-uri, participa la programe de puncte și primi airdrop-uri, fără a sacrifica securitatea, ușurința în utilizare sau fiabilitatea.

Pe parcursul anului, Alpha 2.0 a procesat peste 1 trilion de dolari în volum de tranzacționare și a integrat peste 17 milioane de utilizatori. A distribuit 782 de milioane de dolari în recompense prin 254 de airdrop-uri.

În anumite perioade, activitatea pe Alpha a rivalizat sau chiar a depășit volumele zilnice ale principalelor burse centralizate din afara ecosistemului Binance.

Per ansamblu, infrastructura crypto devine tot mai accesibilă pentru instituții, care nu mai trebuie să construiască totul de la zero. Prin cadre de garanții tokenizate, servicii de custodie (CaaS), infrastructură de brokeraj și structuri pentru conturi instituționale, Binance evoluează de la o simplă platformă de tranzacționare la un ecosistem modular, de nivel enterprise.

Acesta permite băncilor, administratorilor de active și companiilor fintech să integreze active digitale în operațiunile lor existente, la scară largă.

În 2025, Binance Pay a înregistrat o creștere de 30% a numărului de utilizatori față de anul precedent. Numărul de comercianți a crescut, de la aproximativ 12.000, la peste 20 de milioane. Cumulativ, de la lansarea în 2021, Binance Pay a procesat peste 280 de miliarde de dolari în tranzacții.

Peste 98% din plățile B2C din acest an au fost decontate în stablecoins, indicând că acestea devin mediul implicit de schimb în economia crypto. Binance Pay s-a transformat astfel într-una dintre principalele punți care leagă lumea crypto de comerțul real.

Milioane de utilizatori au folosit în 2025 produsele Binance Earn, precum Simple Earn (Flexibil/Blocat, Staking, USD Yield Hub, Soft Staking), Advanced Earn (Investiție duală, Cumpărare cu discount, Randamente on-chain), Web3, Împrumuturi și Mining, pentru a pune la lucru activele inactive. Uneori, peste 30% din toate activele depuse pe Binance au fost alocate către aceste produse.

În total, Binance Earn a distribuit 1,2 miliarde de dolari în recompense crypto pe parcursul anului, oferind randamente care, în multe cazuri, au egalat sau depășit cele din finanțele tradiționale, la niveluri de risc comparabile.