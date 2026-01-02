Compania care deține platforma de social media Truth Social a anunțat că fiecare acționar va primi câte un token digital pentru fiecare acțiune deținută. Detalii suplimentare despre lansare urmează să fie comunicate, iar tokenul va funcționa pe blockchain-ul Cronos. În urma anunțului, acțiunile Trump Media au înregistrat miercuri o creștere de aproximativ 5%.

Criptomonedele au devenit o componentă constantă în imperiul de afaceri al familiei Trump, ceea ce a generat critici legate de posibile conflicte de interese, mai ales în contextul în care Donald Trump a promis că va transforma Statele Unite în „capitala mondială a criptomonedelor”.

După revenirea sa la Casa Albă în luna ianuarie, climatul de reglementare pentru industria crypto s-a relaxat, fiind adoptate legi favorabile și abandonate mai multe acțiuni de enforcement.

Trump a căutat sprijinul financiar al industriei crypto în campania electorală, autodeclarându-se un „președinte crypto”. Inițiativele digitale ale familiei sale, inclusiv World Liberty Financial, au facilitat integrarea criptomonedelor în zona mainstream. Cu doar câteva zile înainte de învestire, Trump a lansat moneda de tip meme $TRUMP, care a atins o capitalizare de peste 14,5 miliarde de dolari înainte de a se prăbuși.

Casa Albă a respins acuzațiile privind conflictele de interese, precizând că afacerile lui Trump din imobiliare, media și alte domenii sunt plasate într-un trust administrat de copiii săi.

Anunțul vine într-un moment dificil pentru piața crypto, cu bitcoin în scădere cu aproximativ 6% de la începutul anului 2025, marcând prima pierdere anuală din 2022, pe fondul unei retrageri mai ample a investitorilor din activele riscante.

Președintele american nu mai ascunde faptul că se machiază. Surse apropiate lui Donald Trump susțin că acesta prezintă semne evidente de îmbătrânire și anumite simptome pe care încearcă să le mascheze cât mai mult posibil. Trump a recunoscut că folosește machiaj și că obișnuiește să facă acest lucru de mult timp.

Într-un interviu recent acordat Wall Street Journal, președintele a declarat că își face tot mai multe griji în legătură cu starea sa de sănătate.

„Mă machiez foarte ușor, în zece secunde”, spune Donald Trump, care dezvăluie că, de câte ori cineva îi strânge mâna mai puternic, se învinețește.

La 79 de ani, Trump a fost fotografiat recent în fața proprietății sale din Mar-a-Lago, Florida, iar fotografiile arătau clar că avea machiaj pe o mână, înainte de întâlnirea recentă cu Volodimir Zelenski.