Negocierile pentru un armistițiu durabil în Ucraina intră într-o fază activă în acest weekend, când oficiali din Statele Unite, Europa și Ucraina se vor concentra pe detaliile concrete ale garanțiilor de securitate și mecanismelor de aplicare. După o perioadă de sărbători și reluarea treptată a activității în Europa, procesul de pace accelerează discret, marcând cel mai organizat efort recent de a transforma promisiunile teoretice în pași practici.

Începând de sâmbătă, oficialii americani vor participa prin videoconferință securizată, urmând ca săptămâna viitoare prezența lor să fie posibilă și în persoană în Europa. La Kiev, pe 3 ianuarie, consilieri europeni și ucraineni se vor întâlni într-un format hibrid, semnalând urgența situației de pe fronturi.

În ultima zi a anului trecut, o conferință telefonică extinsă a reunit reprezentanți americani, inclusiv trimisul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio, cu lideri din Londra, Paris și Berlin, precum și negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov. Discuțiile s-au concentrat pe modalitățile practice de implementare a garanțiilor de securitate și pe dezvoltarea unui „pachet de prosperitate” menit să atragă investiții private în Ucraina.

”Acum este mai puţină teorie şi mai multă secvenţialitate”, a declarat joi un oficial american pentru Kyiv Post, adăugând: ”În acest weekend şi săptămâna viitoare se va testa dacă elementele care par bune din punct de vedere politic pot funcţiona efectiv pe teren”.

Întâlnirile din această săptămână încep efectiv la Kiev pe 3 ianuarie, cu participarea consilierilor de securitate din peste zece țări, precum și a reprezentanților NATO și ai Comisiei Europene. Umerov a precizat că pozițiile Ucrainei sunt deja aliniate cu partenerii europeni și americani, iar discuțiile vor continua pe tot parcursul lunii.

”Nimeni nu se aşteaptă la o descoperire importantă sâmbătă”, a spus oficialul, adăugând: ”Ceea ce contează este să ajungem la o înţelegere comună privind garanţiile de securitate şi să ne asigurăm că nu vor exista surprize în cadrul reuniunilor militare şi ale liderilor”.

Un punct central al negocierilor îl reprezintă stabilirea garanțiilor de securitate în toate domeniile – aer, uscat și mare – o sarcină complicată din perspectiva tehnică, deoarece se caută un mecanism clar de reacție în caz de încălcare a armistițiului. Președintele Volodimir Zelenski a subliniat recent că diplomația trebuie să fie susținută de capacități militare credibile.

Pe 6 ianuarie, liderii europeni și membrii „Coaliției celor dispuși” se vor reuni la Paris pentru a consolida încrederea în cadrul politic și securitar al procesului de pace. În paralel, Turcia se implică din nou ca mediator, facilitând schimburi de prizonieri care ar putea întări cooperarea și preveni blocajele diplomatice.

Statele Unite au ales să participe inițial de la distanță, urmând ca implicarea directă să vină ulterior, strategia vizând susținerea partenerilor europeni în gestionarea presiunii publice, menținând totodată influența americană asupra procesului.

”Obiectivul pentru săptămâna viitoare nu este să ajungem în titlurile ziarelor, ci să ne asigurăm că toată lumea citeşte din acelaşi scenariu”, a declarat oficialul pentru Kyiv Post.

Oficialii avertizează că întâlnirile din ianuarie nu vor genera anunțuri spectaculoase. Accentul va fi pe reducerea diferențelor, construirea încrederii reciproce și asigurarea faptului că orice acord viitor se bazează pe garanții de securitate aplicabile, nu doar pe declarații politice.

”Dacă acest lucru funcţionează”, a spus diplomatul, ”nu va părea dramatic la început – şi tocmai asta este ideea”.

În prima zi a anului 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană reprezintă o componentă esențială a garanțiilor de securitate pe care țara sa le urmărește în contextul eforturilor internaționale de a încheia războiul declanșat de Rusia.

Declarația a fost făcută în cadrul unei convorbiri cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, în ziua în care Ciprul a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. Zelenski a transmis felicitări pentru această responsabilitate și a subliniat necesitatea ca Ucraina să fie una dintre prioritățile principale ale președinției cipriote.

„Am discutat cu preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Astăzi, Cipru îşi începe preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar eu l-am felicitat pe preşedinte pentru acest lucru. Ne bazăm pe decizii ferme care vor consolida Ucraina şi întreaga Europă în următoarele şase luni. Este important ca Ucraina să se numere printre priorităţile cheie ale preşedinţiei cipriote. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanţiile de securitate pentru noi şi, din partea noastră, facem întotdeauna tot ce este necesar”, a scris Volodimir Zelenski pe reţelele sociale.

În mesajele sale publice, liderul de la Kiev a explicat că aderarea la UE nu este doar o aspirație politică, ci și o componentă concretă a securității naționale, și a reconfirmat disponibilitatea Ucrainei de a face tot ceea ce este necesar pentru a avansa acest obiectiv. De asemenea, Zelenski a prezentat partenerului cipriot ultimele evoluții privind contactele cu Statele Unite și situația diplomatică generală.

Președintele ucrainean a insistat asupra importanței unei activități constante pentru obținerea păcii, subliniind că procesul nu poate cunoaște pauze. El a mulțumit Ciprului și cetățenilor săi pentru sprijinul oferit, apreciind cuvintele de susținere pentru Ucraina și poporul ucrainean.