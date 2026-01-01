Potrivit unei evaluări publicate de presa elvețiană, reuniunile internaționale de la Davos (19–23 ianuarie) și München (13–15 februarie) vor fi puncte-cheie pe agenda diplomatică a începutului de an. În acest context, sunt identificate cinci dosare majore care ar putea genera tensiuni serioase în interiorul Uniunii și în relația cu partenerii săi.

Un prim moment decisiv este programat la Paris, pe 6 ianuarie 2026, unde președintele Franței, Emmanuel Macron, îi va reuni pe liderii europeni alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuțiile vizează sprijinul acordat Kievului, garanțiile de securitate post-conflict și utilizarea împrumutului comunitar de 90 de miliarde de euro aprobat la Bruxelles în decembrie. Pe agendă se află și perspectiva aderării Ucrainei la UE, un obiectiv urmărit atent de Statele Unite pentru orizontul anului 2027.

Un alt dosar sensibil este cel al Groenlandei, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei. Interesul manifestat de președintele american Donald Trump pentru această regiune a fost reiterat prin numirea unui emisar special, fostul guvernator al statului Louisiana, Jeff Landry. În replică, Danemarca a răspuns prin consolidarea relației de securitate cu Washingtonul, inclusiv prin achiziții de armament american în valoare de 2,8 miliarde de dolari.

Statele Unite urmăresc extinderea prezenței militare în Groenlanda, esențială pentru proiectul „Golden Dome”, viitorul scut antirachetă, dar și accesul la resursele naturale și la rutele comerciale arctice. În acest context, Uniunea Europeană adoptă o poziție prudentă, evitând o implicare directă.

Tensiunile transatlantice se extind și în zona tehnologică. Relațiile dintre UE și marile companii digitale americane s-au deteriorat, iar refuzul Washingtonului de a acorda viză fostului comisar european Thierry Breton a fost interpretat ca un semnal politic dur. În baza unui ordin executiv semnat în februarie 2025, administrația americană a anunțat măsuri menite să protejeze companiile digitale din SUA, acuzând UE de politici considerate restrictive și dăunătoare intereselor economice americane.

Dificultățile Uniunii în raport cu Beijingul au fost scoase în evidență și de vizita lui Emmanuel Macron în China, la începutul lunii decembrie. În timpul acestei deplasări, autoritățile chineze au refuzat să o primească pe Ursula von der Leyen, un gest interpretat ca un semnal de răcire a relațiilor. În paralel, UE se confruntă cu critici legate de deficitul comercial uriaș cu China, care a ajuns la 305 miliarde de euro în 2024, în pofida presiunilor exercitate de industria germană pentru reducerea dependenței economice.

Pe plan comercial, acordul de liber schimb cu țările Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – rămâne un subiect extrem de controversat. Summitul de la Bruxelles din 18 decembrie a dus doar la o amânare, iar semnarea este programată pentru 12 ianuarie, la Asunción. Franța și alte state membre solicită garanții suplimentare pentru protejarea agriculturii europene, în timp ce Bruxellesul vede în acest acord o soluție pentru diversificarea piețelor și reducerea impactului tarifelor americane.

În ansamblu, aceste dosare scot la iveală dificultatea Uniunii Europene de a-și apăra interesele strategice și de a proteja segmentele vulnerabile ale populației într-un context global tot mai competitiv și imprevizibil.