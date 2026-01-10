În fața jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, Trump a afirmat că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda pentru a împiedica o expansiune geopolitică a rivalilor globali.

„Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că dacă nu o facem, Rusia sau China vor prelua controlul asupra Groenlandei – şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecini. Aş dori să ajungem la un acord pe cale paşnică”.

Președintele a adăugat că preferă o soluție negociată, însă nu exclude o abordare dură.

„Aş dori să închei un acord pe cale uşoară, dar dacă nu o facem pe cale uşoară, o vom face pe cale grea. Şi, apropo, sunt şi un fan al Danemarcei. Trebuie să vă spun că au fost foarte drăguţi cu mine. Sunt un mare fan”.

Întrebat despre un posibil pachet financiar prin care SUA să atragă Groenlanda, Trump a evitat detaliile, spunând: „Nu vorbesc încă despre bani pentru Groenlanda”.

Cu o zi înainte, ambasadorii Danemarcei și Groenlandei la Washington au purtat discuții cu reprezentanți ai Casei Albe, în contextul în care teritoriul arctic a respins public orice idee de vânzare.

La întâlnire au participat ambasadorul Danemarcei, Jesper Møller Sørensen, și șeful reprezentanței Groenlandei în SUA, Jacob Isbosethsen, care s-au consultat cu consilierii președintelui.

Tot vineri, Trump a organizat o discuție separată cu conducerea unora dintre cele mai importante companii petroliere din lume, cărora le-a prezentat planul american privind industria energetică a Venezuelei.

Reprezentanți ai ExxonMobil, Chevron și ConocoPhillips au participat la consultări și au transmis că sunt în faza de analiză, solicitând garanții de securitate înainte de orice angajament pe teren.

În cadrul întâlnirii, Trump le-ar fi indicat că va stabili personal ce firme vor primi acces în Venezuela, subliniind că grupurile americane vor fi nevoite să investească din resurse proprii, nu cu fonduri federale. Suma avansată de președinte a fost de „cel puţin 100 de miliarde de dolari din banii lor, nu din banii guvernului”, însă estimarea a fost privită cu reticență în mediul de profil.

Trump a spus și că firmele americane ar urma să utilizeze forță de muncă locală: președintele crede că aceste companii vor folosi în principal muncitori venezueleni la faţa locului.

Deși administrația americană presează pentru un angajament economic, liderii din sectorul energetic au evitat asumarea unor decizii ferme.

Directorul executiv al ExxonMobil, Darren Woods, a descris Venezuela drept „neinvestibilă”, iar omologul său de la ConocoPhillips, Ryan Lance, nu a oferit nici el un angajament clar. Un oficial Chevron a prezentat situația actuală a operațiunilor companiei, fără a detalia extinderi viitoare.

Întrebat de presă ce garanții ar putea oferi Statelor Unite investitorilor, Trump a declarat că Washingtonul va asigura protecție, iar SUA vor coopera cu noul guvern venezuelan la acest capitol. Președintele a sugerat, de asemenea, că firmele private își pot asigura singure o parte din securitate.

Trump a susținut operațiunile americane din Venezuela și a afirmat că, în absența intervenției SUA, China și Rusia ar fi preluat producția de petrol. Totodată, președintele a spus că nu exclude tranzacțiile cu rivalii globali, declarând că va vinde Beijingului și Moscovei „tot petrolul de care au nevoie”.

Trump a descris Venezuela și pe președinta interimară Delcy Rodríguez drept aliați „în acest moment”, și a sugerat că o a doua rundă de atacuri nu ar fi necesară.

Evenimentul de vineri a fost convocat în contextul în care forțele americane l-au capturat pe fostul lider venezuelean Nicolas Maduro în urma unui raid considerat strategic în Capitală la începutul anului.

Oficiali ai administrației au transmis că Washingtonul urmărește controlul pe termen nelimitat al exporturilor de petrol venezuelean, pentru a alinia interesele țării OPEC la agenda americană. Obiectivul american este ca marile companii să reconstruiască infrastructura energetică deteriorată.

Pe piața globală, licențele pentru comercializarea petrolului venezuelean sunt deja disputate între companii precum Chevron, Vitol și Trafigura, însă marile grupuri se tem de riscuri financiare mari și instabilitate politică.