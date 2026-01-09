Petrolierul Marinera, cunoscut anterior sub numele Bella 1, a fost reținut pe 7 ianuarie de Paza de Coastă a Statelor Unite în Atlanticul de Nord. Nava fusese monitorizată timp de aproximativ două săptămâni și jumătate, perioadă în care și-a schimbat pavilionul și ruta.

Inițial, petrolierul trebuia să ajungă în Venezuela, însă traseul său a ridicat suspiciuni privind transportul de țiței rusesc cu ocolirea sancțiunilor internaționale.

În timpul urmăririi, Marinera a renunțat la pavilionul Guyanei și a trecut sub pavilion rus, obținând sprijin oficial de la Moscova. Potrivit informațiilor apărute în presă, nava ar fi fost chiar escortată de un submarin rus, un detaliu care indică un nivel ridicat de interes din partea autorităților de la Kremlin.

La scurt timp după intrarea sub pavilion rusesc, proprietarul navei s-a schimbat. O companie turcească aflată sub sancțiuni americane a fost înlocuită de firma rusă Burevestmarin, înregistrată în iulie 2025, în regiunea Riazan. Compania este controlată de Ilia Bugai, un om de afaceri în vârstă de 39 de ani, originar din Extremul Orient rus.

Bugai conduce și societatea Rusneftehimtorg, specializată în livrarea de combustibil, inclusiv prin cisterne.

Potrivit investigației realizate de proiectul „Sistema” al Europa Liberă, printre clienții principali ai acestei firme se aflau companii deținute de femei care locuiesc în Republica Moldova, un tipar deja întâlnit în alte structuri asociate flotei-fantomă rusești.

Jurnaliștii au identificat conexiuni între aceste companii și fostul deputat ucrainean Viktor Baranski, sancționat anterior de SUA pentru implicarea în transportul petrolului venezuelean. În paralel, apar legături și cu oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraudă bancară și stabilit ulterior în Rusia.

Documentele arată că Rusneftehimtorg și o altă firmă asociată lui Baranski au beneficiat de credite semnificative de la Nefteprombank, bancă rămasă ulterior fără licență. Rambursarea datoriilor s-a făcut printr-un mecanism identic, folosind cesiuni de creanțe către o firmă terță, Diamand Estate.

Diamand Estate a ajuns, din 2022, să controleze două posturi de televiziune din Republica Moldova, care anterior aparținuseră unor persoane apropiate de cercuri de putere din Rusia și din politica moldovenească. Odată cu schimbarea proprietății, aceste canale au fost asociate cu anturajul lui Ilan Șor.

Potrivit investigației, Șor este considerat un instrument activ al Moscovei în regiune și ar fi implicat în scheme de ocolire a sancțiunilor, inclusiv prin utilizarea criptomonedelor, cu sprijinul unor instituții financiare rusești.