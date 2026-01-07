Potrivit The Wall Street Journal și altor surse citate de mass-media internațională, Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în largul coastelor Venezuelei, în contextul unei operațiuni de blocadă navală inițiate de Washington împotriva navelor sancționate care transportă țiței venezuelean.

Petrolierul — cunoscut anterior sub numele de „Bella 1” — naviga inițial sub pavilionul Guyanei și încerca de peste două săptămâni să evite blocada americană la scurtă distanță de coastele Venezuelei.

După ce a respins o tentativă a Gărzii de Coastă a SUA de a fi abordată în decembrie, nava a continuat să navigheze prin Atlantic fără încărcătură și a trecut printr-o serie de modificări neobișnuite. În încercarea de a se sustrage capturării, echipajul a pictat un steag rusesc pe petrolier, l-a redenumit „Marinera” și l-a reînmatriculat sub pavilion rusesc, au precizat oficialii citați.

Oficialii de la Moscova și Ministerul de Externe rus și-au exprimat „îngrijorarea” față de confiscările efectuate de forțele americane asupra unor petroliere sancționate, acuzând Washingtonul de depășirea atribuțiilor pe mare. Conform experților consultați, Rusia a luat decizia neobișnuită de a permite unor nave să se înregistreze sub pavilion rusesc fără inspecții sau formalități standard, în încercarea de a le proteja de acțiuni de capturare.

Cu toate acestea, Garda de Coastă a SUA a continuat să urmărească nava în Atlanticul de Est, unde se află acum la sute de mile sud de Islanda, îndreptându-se spre Marea Nordului. Oficialii americani au declarat pentru mass-media că intenționau să intercepteze sau să confişte nava, dar prezența escortei ruse complică operațiunea.

Incidentul are loc într-un moment de tensiuni crescute între Washington și Moscova, în special pe fondul disputelor privind Ucraina și aplicarea sancțiunilor energetice internaționale. Operațiunile maritime americane fac parte dintr-o blocadă navală mai amplă împotriva navelor suspectate că transportă țiței venezuelean sau iranian pe piețe unde sancțiunile sunt evitate de flote neoficiale, cunoscute uneori drept „flotă fantomă”.

Surse din cadrul serviciilor de informații americane citate de mass-media străine afirmă că Pentagonul monitorizează nava din apropierea coastei Irlandei și Regatului Unit și a desfășurat aeronave de patrulare maritimă în pregătirea unui posibil abordaj, semnalând escaladarea riscurilor unei confruntări navale între forțele occidentale și elemente ale marinei ruse.

Puntea petrolierului în imagini

Marți, televiziunea de stat rusă RT a difuzat o imagine pretinsă de pe puntea petrolierului, în care se poate observa o navă aparținând Gărzii de Coastă a SUA urmărind îndeaproape vasul, într-un semn tangibil al urmăririi continue.