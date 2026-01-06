Într-un interviu pentru Fox News, María Corina Machado a explicat că, la aflarea veștii privind câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, și-a dedicat premiul lui Donald Trump, pe care îl considera meritoriu. După evenimentele recente legate de răsturnarea lui Nicolás Maduro, Machado a spus că această convingere s-a întărit.

Întrebată dacă i-a oferit deja premiul lui Trump, politiciana a precizat că acest lucru nu s-a întâmplat, dar a subliniat că intenționează să-i comunice personal că poporul venezuelean dorește să împartă recunoașterea cu el.

„Când am aflat că am câștigat Premiul Nobel pentru Pace, i l-am dedicat lui Donald Trump pentru că am crezut că îl merită… Dacă am crezut că îl merită în octombrie, imaginați-vă cât de convinsă sunt acum [după răsturnarea lui Nicolás Maduro]”, a spus Machado.

María Corina Machado a fost parlamentar în Venezuela și a candidat la președinție în 2012. În 2023, când și-a anunțat intenția de a participa la următoarele alegeri prezidențiale, a fost descalificată din funcția publică. Machado a condus proteste împotriva lui Nicolás Maduro atât în 2012, cât și în 2024.

În octombrie 2025, María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace, pe care l-a dedicat „poporului suferind din Venezuela” și lui Donald Trump „pentru sprijinul său ferm acordat cauzei noastre”.

După ce forțele speciale americane l-au reținut pe președintele venezuelean Nicolás Maduro pe 3 ianuarie, Machado a afirmat că „este timpul pentru libertate” pentru cetățenii Venezuelei. Totuși, Donald Trump a precizat că Statele Unite intenționează să colaboreze cu vicepreședintele Delcy Rodríguez, aliat apropiat al lui Maduro, pentru guvernarea țării, menționând că Machado nu se bucură de sprijin suficient la nivel intern.

Donald Trump a reiterat poziția sa privind conducerea Venezuelei, după ce președintele acestei țări a fost reținut de forțele americane pe 3 ianuarie. Deși anterior afirmase că Statele Unite vor sprijini administrarea țării, recent a fost întrebat cine deține efectiv puterea în Venezuela, iar liderul de la Casa Albă a răspuns simplu: „Eu”, potrivit NBC.

Noua abordare a lui Trump, percepută ca o formă de imperialism, a fost susținută fără rezerve și de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai săi, Stephen Miller. Aceasta sugerează că, deși mulți nu credeau că Trump ar aplica efectiv un astfel de mod de conducere, acum devine clar că acesta reflectă modul în care liderul de la Casa Albă interpretează sloganul „MAGA” – Make America Great Again, adică „Să facem America măreață din nou”.

Trump susține că el conduce Venezuela și a oferit detalii despre cine va administra țara: secretarul de stat american Marco Rubio, șeful Pentagonului Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller și vicepreședintele J.D. Vance.

„Ei vor supraveghea managementul țării. Este un grup complet. Toți au expertiză, o expertiză diferită”, a spus Trump, potrivit publicației El Pais.

Președintele Trump a confirmat că în Venezuela nu vor avea loc alegeri în următoarele 30 de zile, deși legea locală prevede scrutin în cazul înlocuirii forțate a șefului statului.

„Mai întâi, trebuie să punem țara pe picioare. Nu se pot organiza alegeri, oamenii nu au cum să voteze. Nu, va dura ceva timp. Trebuie să îngrijim țara până își revine”, a spus Trump.

În schimb, administrația americană se va ocupa de supravegherea Venezuelei pe durata reconstrucției sectorului său petrolier, proces care, potrivit estimărilor lui Trump, ar urma să dureze mai puțin de 18 luni.