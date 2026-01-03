Într-o intervenție la televiziunea de stat din Caracas, vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a transmis un mesaj clar privind continuitatea instituțiilor statului. Ea a fost însoțită de fratele său, Jorge Rodriguez, președintele adunării naționale, de ministrul de interne Diosdado Cabello și de miniștrii de externe și apărare.

Delcy Rodriguez a subliniat importanța unității populației și a făcut apel la calm în fața evenimentelor recente, explicând că Venezuela nu va accepta presiuni sau intervenții externe care să îi afecteze suveranitatea. Ea a precizat că orice atac asupra președintelui Maduro și a soției sale este ilegal și contravine normelor internaționale.

Vicepreședinta Venezuelei a făcut un apel public pentru eliberarea imediată a președintelui și a avertizat că statul va răspunde prin toate mijloacele legale disponibile pentru a proteja conducerea și teritoriul național.

Autoritățile militare din Venezuela au transmis că toate forțele de securitate au fost mobilizate pentru a asigura protecția populației și a instituțiilor statului. Ministrul Apărării, Vladimir Padrino, a descris amploarea atacurilor și măsurile implementate de armată pentru a răspunde agresiunii.

Vladimir Padrino, ministrul Apărării din Venezuela:

„Forțele Armate Naționale ale națiunii bolivariene informează întreaga lume că, în primele ore ale dimineții de astăzi, 3 ianuarie, națiunea venezueleană a fost ținta celei mai criminale agresiuni militare din partea guvernului Statelor Unite ale Americii. Până în acest moment, barbaria forțelor invadatoare, care au profanat pământul nostru sacru, în zonele Fuerte Tiuna, Caracas, statele Miranda, Aragua și La Guardia, a constat în lansarea de rachete și proiectile din elicoptere de luptă asupra unor zone urbane civile, de unde strângem deja informații privind răniții și morții. Vom pune în funcțiune toate capacitățile noastre pentru apărarea integrală a națiunii. Pentru a restabili ordinea și pacea, vom activa pe întreg teritoriul național, într-o perfectă fuziune populară, militară și de ordine publică, o desfășurare masivă a tuturor sistemelor de armament terestre, aeriene, navale, fluviale și de rachete pentru apărare”.

Aceste măsuri includ desfășurarea tuturor unităților militare și de securitate pe întreg teritoriul Venezuelei pentru a proteja cetățenii și infrastructura critică.

Diosdado Cabello, ministrul de Interne al Venezuelei, a transmis un mesaj către populație pentru a menține calmul și pentru a evita panica. Într-o apariție la televiziunea de stat, purtând vestă antiglonț și cască, Cabello a explicat că cetățenii trebuie să aibă încredere în autorități și în instituțiile statului.

Diosdado Cabello, ministrul de Interne al Venezuelei: