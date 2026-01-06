Potrivit Le Monde, acest conflict a distrus definitiv lumea în care fusese construit proiectul european, iar cele 27 de state membre au realizat, cu întârziere, că pacea nu mai poate fi considerată un dat în Europa, devenind conștiente atât de slăbiciunea lor militară, cât și de dependența energetică acumulată în deceniile precedente.

Conform cotidianului francez, la începutul anului 2022 existau semnale clare privind iminența războiului: aproximativ 150.000 de soldați ruși erau masați la granițele Ucrainei, iar Statele Unite își evacuau ambasada de la Kiev. Cu toate acestea, Europa continua să creadă în dialog și într-o arhitectură de securitate comună. Liderii europeni transmiteau mesaje de calm, mizând pe diplomație și solidaritate transatlantică, în timp ce Ucraina cerea insistent armament, iar sprijinul concret promis era limitat. La doar șase zile după aceste declarații, pe 24 februarie, invazia rusă a devenit realitate, iar Volodimir Zelenski a trecut simbolic de la imaginea de lider civil la cea de comandant al unei țări aflate în război.

Articolul arată că, patru ani mai târziu, Ucraina este devastată, dar continuă să reziste, în timp ce vechea arhitectură de securitate europeană s-a prăbușit, iar solidaritatea transatlantică inițială a devenit o amintire. Le Monde apreciază că Europa se confruntă cu cea mai gravă criză de după Al Doilea Război Mondial și că nu mai este aceeași, indiferent de rezultatul negocierilor conduse de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt conflictului. Războiul din Ucraina a redefinit Uniunea Europeană atât în profunzime, cât și în modul său de funcționare, iar această transformare este încă în desfășurare.

Potrivit analizelor citate de Le Monde, prima schimbare majoră a fost ieșirea din starea de negare. Specialiștii consultați arată că principala lecție a conflictului este însăși existența lui, întrucât pacea nu mai este garantată în Europa. Abia în 2025, o masă critică de europeni a înțeles că războiul nu este un fenomen îndepărtat, ci un conflict european care a început în Ucraina și s-ar putea extinde. Această conștientizare a generat o schimbare politică și filosofică profundă, care obligă Europa să investească masiv în apărare și să își asume responsabilitatea propriei securități, mai ales în contextul incertitudinilor legate de evoluțiile din Statele Unite, cu costuri financiare semnificative.

Le Monde evidențiază și șocul constatării slăbiciunii militare europene. În 2022, Rusia și Ucraina consumau într-o singură săptămână mai multe obuze decât producea întreaga Europă într-un an. Deși Uniunea Europeană a sprijinit financiar Ucraina, stocurile sale de arme și muniții s-au dovedit insuficiente. Ambiția de a construi o Uniune geopolitică s-a lovit de realitatea că geopolitica presupune și capacitate militară, nu doar influență economică și diplomatică, iar modelul bazat exclusiv pe soft power nu mai este suficient.

În opinia autorilor articolului, reînarmarea a devenit inevitabilă. Inițiată de Polonia și statele baltice și accelerată din 2025 prin mecanismele de finanțare puse în aplicare de Bruxelles, aceasta este una dintre cele mai concrete transformări impuse de război. În paralel, Europa a fost forțată să își schimbe radical percepția asupra Rusiei, adaptându-se unei realități descrise fie ca o stare intermediară între pace și război, fie ca un conflict deschis, inclusiv sub forma unui război hibrid.

Articolul Le Monde subliniază că o altă transformare majoră este cea energetică. Renunțarea la hidrocarburile rusești, în special în cazul Germaniei, are un cost economic ridicat, dar consolidează agenda suveranității europene, deja stimulată de criza Covid-19, care scosese la iveală dependențele strategice ale Uniunii, inclusiv față de China în domeniul farmaceutic.

Potrivit Le Monde, Uniunea Europeană a devenit mai geopolitică și a reușit să își mențină unitatea în raport cu Rusia, în pofida unor state membre reticente. Această unitate a permis reînnoirea sancțiunilor, reducerea dependenței energetice, finanțarea apărării și acordarea unui sprijin financiar Ucrainei printr-un împrumut comun decis de Consiliul European la 18 decembrie. Sunt pași considerați de analiști drept de neimaginat cu patru ani în urmă și care reflectă o unitate fără precedent în orientarea politică și strategică a Uniunii.

Le Monde mai arată că agresiunea Rusiei a dus la o reechilibrare a influenței între statele membre. Țările din estul și nordul Europei, precum statele baltice, Polonia și România, au câștigat greutate politică, în timp ce Ungaria rămâne un factor considerat perturbator. Noile dinamici includ o coordonare mai strânsă între statele nordice și baltice, precum și ambițiile militare ale Poloniei, frânate însă de diviziuni interne și tensiuni istorice.

Analiza acordă un spațiu amplu transformării Germaniei, descrisă drept cea mai profundă din Uniune. Germania a pierdut relația privilegiată cu Rusia, a renunțat la gazul rusesc, și-a văzut modelul economic afectat și se confruntă cu diminuarea protecției americane. După dificultățile întâmpinate în aplicarea schimbării de epocă anunțate de Olaf Scholz, noul cancelar, Friedrich Merz, a eliminat frâna constituțională a îndatorării, a alocat bugete masive pentru infrastructură și apărare, a reintrodus un nou model de serviciu militar și și-a asumat un rol de „leadership european”, consolidând cooperarea cu Franța și Regatul Unit și promovând formatul E3.

În final, Le Monde apreciază că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025 și apropierea sa de Vladimir Putin ar fi accentuat neliniștile europene, forțând liderii UE să ia în calcul scenarii până recent de neconceput, inclusiv riscul unei marginalizări geopolitice. Deși Europa dispune de o putere economică și comercială considerabilă, articolul subliniază că Uniunea nu reușește încă să o transforme pe deplin într-o forță geopolitică, rămânând marcată de o psihologie a slăbiciunii și de teama escaladării într-o lume tot mai conflictuală.