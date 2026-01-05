Alianța pentru Unirea Românilor a transmis un comunicat oficial prin care cere Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”, subliniind semnificația istorică a momentului pentru Statele Unite ale Americii.

„Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanţă globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existenţă ca naţiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credinţa, democraţia şi libertatea de expresie – valori care au influenţat decisiv evoluţia lumii moderne şi care rămân esenţiale pentru viitorul Europei şi al României”, afirmă AUR.

Formaţiunea politică susține că anul 2026 este relevant nu doar prin prisma aniversării istorice, ci şi prin poziţia Statelor Unite în arhitectura globală de securitate.

AUR argumentează că „anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare istorică, ci şi de rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate şi libertate”.

În comunicat, AUR face referire directă la conducerea de la Washington și la impactul politicilor americane asupra Europei.

„Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influenţa americană s-a făcut resimţită atât pe scena internaţională, cât şi în relaţia cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice şi economice ale administraţiei americane au avut un impact direct asupra direcţiei geopolitice a Europei, asupra securităţii continentului şi asupra apărării valorilor democratice într-un context internaţional tot mai instabil”, explică reprezentanţii AUR.

Potrivit formaţiunii, rolul SUA este esenţial în apărarea valorilor democratice pe continentul european.

„Potrivit Strategiei de Securitate Naţională a Statelor Unite ale Americii, SUA îşi asumă explicit rolul de principal apărător al libertăţilor politice, al democraţiei şi al libertăţii de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune. În acest context, relaţia României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esenţială pentru menţinerea pluralismului politic, a libertăţii de opinie şi a suveranităţii naţionale”, consideră AUR.

AUR susține că relația româno-americană trebuie consolidată și că SUA rămân principalul garant al securității României în cadrul NATO.

Formațiunea apreciază că „America trebuie să redevină partenerul strategic al României în chestiuni de securitate, şi orice decizie majoră adoptată de Bucureşti în acest context – inclusiv în ceea ce priveşte evoluţiile din Ucraina – trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

Potrivit AUR, declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” ar permite:

-consolidarea relaţiei strategice româno-americane;

-organizarea de evenimente culturale, educaţionale şi academice dedicate istoriei şi valorilor americane;

-promovarea cooperării economice şi a investiţiilor americane în România;

-reafirmarea angajamentului României faţă de libertatea de exprimare şi democraţia autentică;

-întărirea legăturilor dintre societăţile română şi americană.

AUR anunță că va marca anul 2026 indiferent de decizia statului

Formațiunea precizează că, indiferent de poziția autorităților române, va acționa pe cont propriu pentru a marca anul 2026.