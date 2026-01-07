Surse din sectorul petrolier din Statele Unite citate de CNN indică faptul că directorii marilor companii nu sunt dispuși, în acest moment, să investească masiv în Venezuela. Principalele motive țin de incertitudinea politică de la fața locului, de starea avansată de degradare a industriei petroliere venezuelene și de istoricul Caracasului în ceea ce privește confiscarea activelor petroliere aparținând companiilor americane.

Un alt factor major îl reprezintă nivelul actual al prețurilor petrolului, considerate prea scăzute pentru a justifica investiții de amploare, care ar putea ajunge la zeci de miliarde de dolari, necesare pentru revitalizarea unui sector aflat în declin.

În interiorul industriei există percepția că apetitul pentru intrarea pe piața venezueleană este foarte redus, în special din cauza lipsei de claritate privind viitorul guvernului și al instituțiilor statului. De asemenea, există diferențe între obiectivele exprimate la nivel politic și evaluările făcute de companiile din domeniu, care țin cont de riscurile economice și operaționale. În acest context, se consideră că o consultare mai amplă cu industria ar fi putut oferi o imagine mai realistă asupra nivelului de interes.

„Apetitul pentru a intra acum în Venezuela este foarte scăzut. Nu avem nicio idee cum va arăta guvernul de acolo. Dorința președintelui este diferită de cea a industriei. Iar Casa Albă ar fi știut asta dacă ar fi comunicat cu industria înainte de operațiunea de sâmbătă”, a declarat o sursă din industrie pentru CNN.

Pe de altă parte, administrația de la Washington susține că firmele petroliere americane sunt pregătite să realizeze investiții majore în Venezuela, cu scopul de a reconstrui infrastructura petrolieră afectată de anii de criză și de guvernarea precedentă. Potrivit poziției oficiale a Casei Albe, aceste companii ar putea contribui semnificativ la redresarea sectorului energetic și la sprijinirea populației venezuelene, reprezentând în același timp interesele Statelor Unite.

„Toate companiile noastre petroliere sunt pregătite și dispuse să facă investiții majore în Venezuela, care să reconstruiască infrastructura petrolieră distrusă de regimul ilegitim al lui Maduro. Companiile petroliere americane vor face o treabă extraordinară pentru poporul venezuelean și vor reprezenta cu cinste Statele Unite”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers.

Un oficial de rang înalt al administrației americane a precizat că secretarul Energiei, Chris Wright, și secretarul de stat, Marco Rubio, vor coordona dialogul cu industria petrolieră în numele președintelui Trump. Conform acestuia, discuțiile cu marile companii au început deja și urmează să continue. În această săptămână, Chris Wright are programată o întâlnire cu directori din industrie pentru a analiza posibilitatea reluării forajelor petroliere în Venezuela de către companii americane.

Chiar dacă aceste contacte au avut loc, surse apropiate discuțiilor arată că firmele din energie s-au arătat reticente în a se angaja la reinvestiții concrete. Deși Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, depășind Irak, Rusia și Statele Unite la un loc, simpla existență a resurselor nu garantează automat producția. Pentru investiții de foraj pe termen lung, companiile au nevoie de stabilitate politică și de un mediu operațional previzibil pentru ani sau chiar decenii. În prezent, incertitudinea legată de direcția politică a Venezuelei face dificilă o astfel de planificare.

„Doar pentru că există rezerve de petrol – chiar și cele mai mari din lume – nu înseamnă automat că vei produce acolo. Nu este ca și cum ai porni o rulotă cu mâncare”, a declarat o altă sursă din industrie pentru CNN.

Ani întregi de subinvestiții, criza economică profundă și izolarea internațională au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare gravă de degradare. Compania națională de petrol se confruntă cu probleme serioase de funcționare, iar statul venezuelean se află într-o situație financiară extrem de dificilă.

„Venezuela este falită. Nu are bani. Compania națională de petrol este în haos. Abia își poate hrăni populația”, a declarat Luisa Palacios, fost președinte al companiei Citgo, născută și crescută în Venezuela.

Estimările realizate de firma de consultanță Rystad Energy arată că, pentru a menține producția actuală de aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi, nivel comparabil cu cel al statului american Dakota de Nord, ar fi necesare investiții de aproximativ 53 de miliarde de dolari în următorii 15 ani. Pentru a reveni la nivelul maxim din anii ’90, de circa 3 milioane de barili pe zi, investițiile totale în petrol și gaze ar trebui să ajungă la aproximativ 183 de miliarde de dolari până în 2040. Aceste costuri ridicate sunt generate atât de infrastructura îmbătrânită, cât și de natura petrolului venezuelean, care este în mare parte un țiței greu, mai dificil și mai costisitor de rafinat decât petrolul mai ușor extras în regiuni precum bazinul Permian din vestul Texasului.

Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 20% anul trecut, marcând cea mai mare scădere din 2020. Deși acest lucru este favorabil consumatorilor, ducând la prețuri mai mici la carburanți, pentru companiile petroliere și pentru acționari situația reduce atractivitatea proiectelor riscante și costisitoare. În aceste condiții, ideea unei reporniri rapide a industriei petroliere din Venezuela este considerată prematură, iar procesul ar necesita timp și resurse considerabile.

Există totuși posibilitatea ca administrația Trump să încerce să depășească aceste obstacole prin oferirea unor garanții sau stimulente menite să încurajeze investițiile americane, însă deocamdată nu este clar dacă astfel de măsuri vor fi puse în aplicare.

„Ideea unei reporniri peste noapte a industriei petroliere din Venezuela este complet nerealistă. Totul este foarte prematur”, a declarat Doug Leggate, director general la Wolfe Research.

În rândul companiilor americane, doar câteva sunt considerate capabile să susțină financiar și tehnic o eventuală relansare a producției din Venezuela. Chevron este văzută drept compania cel mai bine poziționată, fiind singura mare firmă petrolieră occidentală care a menținut o prezență semnificativă în țară de-a lungul deceniilor de instabilitate. În prezent, Chevron produce aproximativ 150.000 de barili pe zi în Venezuela, operând pe baza unei licențe de sancțiuni care a fost recent prelungită de administrația Trump. Compania a ales să nu comenteze posibilitatea unei creșteri a producției după îndepărtarea de la putere a președintelui Nicolás Maduro.

„Chevron este, de departe, cel mai bine poziționat dintre giganții petrolieri americani”, a explicat Francisco Monaldi, expert în politici energetice din America Latină la Universitatea Rice.

Alte două mari companii americane, ExxonMobil și ConocoPhillips, au la rândul lor capacitatea de a contribui la redresarea industriei petroliere venezuelene, însă sunt marcate de experiențele anterioare din această țară. În jurul anului 2006, fostul lider Hugo Chávez a naționalizat activele ambelor companii. În timp ce Chevron a decis să rămână și să colaboreze cu autoritățile de la Caracas, Exxon și Conoco au părăsit Venezuela, iar activele lor au fost confiscate. În prezent, Conoco încearcă să recupereze aproximativ 12 miliarde de dolari, iar ExxonMobil aproape 2 miliarde de dolari.

„Venezuela este țara cu cele mai multe cazuri de expropriere intentate împotriva sa. Asta înseamnă că riscul de pornire este extrem de ridicat”, a declarat Palacios, care în prezent este director interimar de cercetare și director executiv pentru finanțarea tranziției energetice la Centrul pentru Politici Energetice Globale al Universității Columbia.

Venezuela este considerată țara cu cele mai multe cazuri de expropriere inițiate împotriva sa, ceea ce ridică semnificativ riscul inițial pentru orice investitor. În paralel, ExxonMobil își concentrează eforturile pe dezvoltarea unor descoperiri majore de petrol din Guyana.

„Venezuela nu este singura opțiune – nici măcar în America Latină”, a mai spus Palacios.

Țara vecine a trecut în doar câțiva ani de la o producție aproape inexistentă la niveluri care le depășesc pe cele ale Venezuelei.