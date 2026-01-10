Titlurile Intel s-au apreciat cu aproximativ 7% în ședința de vineri, extinzând o tendință pozitivă începută în vară, când guvernul federal a devenit acționar al companiei. Potrivit CNBC, capitalizarea bursieră a Intel s-a dublat de atunci, odată cu consolidarea planurilor industriale și a sprijinului politic.

Președintele Donald Trump a transmis pe platforma Truth Social că „Guvernul Statelor Unite este mândru să fie acţionar Intel”, lăudând totodată conducerea companiei și pe CEO-ul Lip-Bu Tan, pe care l-a numit „foarte de succes”, evidențiind lansarea unui cip Intel „proiectat, fabricat şi asamblat chiar aici, în SUA”.

Lip-Bu Tan a reacționat la întâlnire printr-o postare pe X, unde a spus că este onorat de discuțiile de la Casa Albă și „încântat să aibă sprijinul deplin şi încurajarea” președintelui Trump și a secretarului Comerțului, Howard Lutnick.

Șeful Intel a precizat că procesoarele Core Ultra Series 3 – primul produs major realizat pe tehnologia Intel 18A – se află deja în proces de livrare către parteneri.

În luna august, administrația de la Washington a intermediat o investiție de 8,9 miliarde de dolari în compania Intel, achiziționând 433,3 milioane de acțiuni la un preț de 20,47 dolari pe unitate. La cotațiile actuale, pachetul ar fi evaluat la circa 19 miliarde de dolari.

De la începutul anului, acțiunile Intel au avansat cu aproape 20%, marcând una dintre cele mai solide evoluții din sector.

Actuala apropiere între Trump și Lip-Bu Tan reprezintă o schimbare vizibilă față de perioada anterioară investiției federale. Înaintea tranzacției, președintele american afirma că Tan este „grav în conflict de interese” și ar trebui să demisioneze, după ce senatorul Tom Cotton a ridicat suspiciuni privind legăturile acestuia cu companii din China și riscurile pentru securitatea națională.

La acel moment, Intel a respins acuzațiile, afirmând că firma, consiliul de administrație și CEO-ul sunt „profund angajaţi” în apărarea intereselor economice și de securitate ale Statelor Unite. Într-un mesaj intern adresat angajaților, Lip-Bu Tan a subliniat că, în întreaga sa carieră de peste patru decenii, a respectat „cele mai înalte standarde legale şi etice”.

Schimbare de conducere într-un moment critic

Lip-Bu Tan a preluat poziția de CEO în martie 2025, într-o perioadă complicată pentru Intel, marcată de scăderea veniturilor, întârzieri tehnologice și instabilitate managerială după mandatul lui Pat Gelsinger. Sub conducerea sa, compania a încercat să recâștige teren pe segmentul de producție de cipuri avansate, mizând pe fabrici în Statele Unite și pe parteneriate strategice.