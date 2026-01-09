Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că va lăsa să expire ultimul tratat strategic de control al armelor dintre Statele Unite și Rusia, fără a accepta propunerea Moscovei de a menține voluntar limitele actuale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The New York Times, potrivit Reuters.

„Dacă expiră, expiră”, a spus Trump despre tratatul New START.

Tratatul New START, care expiră pe 5 februarie, stabilește limite stricte privind desfășurarea celor mai puternice arme nucleare din lume. Potrivit prevederilor, fiecare parte poate desfășura cel mult 1.550 de focoase nucleare strategice pe maximum 700 de sisteme de livrare, precum rachete balistice, bombardiere și submarine nucleare.

„Există mulţi susţinători în administraţia Trump care doresc exact acest lucru”, a declarat Thomas Countryman, fost înalt funcţionar al Departamentului de Stat în domeniul controlului armamentului, care prezidează consiliul de administraţie al grupului de advocacy Arms Control Association.

Oferta Rusiei, formulată de președintele Vladimir Putin, viza menținerea voluntară a acestor limite după expirarea tratatului. Casa Albă a trimis însă agenția Reuters la declarațiile lui Trump, fără a confirma acceptarea acestei propuneri.

Specialiștii în controlul armamentului avertizează că expirarea tratatului ar putea duce la o creștere rapidă a numărului de focoase nucleare desfășurate de cele două state. Thomas Countryman, fost oficial al Departamentului de Stat american, a explicat că există voci influente în administrația Trump care susțin depășirea limitelor actuale, ceea ce ar accelera erodarea sistemului global de control al armelor.

Deși ambele părți au continuat să respecte plafonul stabilit de New START, mecanismele de verificare sunt deja suspendate. Rusia a anunțat în februarie 2023 că își întrerupe participarea la procedurile de verificare, invocând sprijinul acordat de SUA Ucrainei. Ulterior, Statele Unite au suspendat la rândul lor inspecțiile și schimburile de date.

New START nu mai poate fi prelungit din punct de vedere juridic. Tratatul permitea o singură extindere, iar aceasta a fost realizată în 2021, pentru cinci ani, prin acordul dintre Vladimir Putin și fostul președinte american Joe Biden.

În interviu, Donald Trump a arătat că un eventual nou tratat ar trebui să includă și China, argumentând că Beijingul are cea mai rapidă creștere a forței nucleare strategice din lume. Potrivit președintelui american, un acord limitat doar la SUA și Rusia nu mai reflectă realitatea strategică actuală.

China a respins în mod constant această idee, susținând că arsenalul său nuclear este mult inferior celor deținute de Washington și Moscova. Reprezentanții ambasadei chineze la Washington au transmis că nu este nici realist, nici rezonabil ca Beijingul să fie implicat în negocieri de dezarmare nucleară cu cele două mari puteri, subliniind că politica Chinei vizează menținerea unui nivel minim de descurajare nucleară.

„China îşi menţine întotdeauna puterea nucleară la nivelul minim necesar pentru securitatea naţională şi nu se angajează niciodată în cursa înarmărilor cu nimeni”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei chineze, Liu Pengyu.

Un raport recent al Pentagonului arată că China a încărcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozurile sale și nu manifestă interes pentru reluarea discuțiilor privind controlul armamentului. În acest context, expirarea New START marchează finalul ultimului pilon major al arhitecturii de control nuclear dintre Statele Unite și Rusia.