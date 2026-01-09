Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că încheierea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur reprezintă un semnal important privind ambiția Europei de a rămâne un actor relevant în competiția economică globală. El a subliniat că România nu poate fi analizată în afara cadrului european și că beneficiile pentru economia națională depind direct de capacitatea Uniunii de a acționa unitar pe scena internațională.

Radu Burnete a explicat că, într-un secol marcat de competiția dintre mari puteri economice și politice, interesul României este ca Uniunea Europeană să rămână puternică și influentă. Potrivit acestuia, acordul comercial cu Mercosur trebuie privit ca parte a unei strategii mai ample prin care Europa își consolidează poziția în fața unor actori precum China și Statele Unite.

„Acordul UE-Mercosur este, în esenţă, o asumare curajoasă a Uniunii. Una care spune că beneficiile integrării economice vor depăşi costurile ajustării. Că Europa poate să îşi promoveze interesele economice fără a-şi sacrifica standardele. Europa nu poate rămâne relevantă dacă se comportă doar ca o cetate asediată”, explică Burnete.

Într-o postare publică, consilierul prezidențial a detaliat motivele pentru care consideră acordul benefic, insistând asupra ideii că izolarea economică nu reprezintă o soluție viabilă pe termen lung pentru statele europene, inclusiv pentru România.

„Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur. Europa trebuie să rămână un jucător comercial de talie globală şi să devină cât mai repede un jucător militar pe măsura acestei talii. O lume în care toată lumea ridică bariere vamale, în care comerţul cade într-un plan secundar şi este hulit pe toate părţile va fi o lume mai săracă”.

Radu Burnete a atras atenția asupra faptului că acordul cu Mercosur include mecanisme de protecție menite să limiteze eventualele efecte negative în anumite sectoare sensibile. El a făcut referire explicită la agricultură, un domeniu în care pot apărea perturbări, dar care, în opinia sa, beneficiază de clauze de siguranță prevăzute în document.

Consilierul prezidențial a insistat asupra ideii că Uniunea Europeană își asumă prin acest acord o direcție strategică ce mizează pe avantajele integrării economice, fără a renunța la standardele proprii.

„România ar fi fost şi ea o ţară mult mai săracă dacă nu am fi avut acces la piaţa europeană şi globală, să atragem investiţii şi să putem exporta iar acordul oferă suficiente mecanisme de protecţie în cazul în care în unele sectoare (cum este cel agricol) apar perturbări neaşteptare”, a spus Burnete.

Radu Burnete a explicat că unul dintre argumentele centrale în favoarea acordului comercial UE–Mercosur este accesul Uniunii Europene la o piață extinsă, care depășește 270 de milioane de consumatori, subliniind că acest cadru creează oportunități concrete și pentru produsele românești, în interiorul unui sistem comercial reglementat la nivel european.

Potrivit lui Radu Burnete, acest lucru deschide oportunități concrete inclusiv pentru produsele românești, într-un cadru reglementat de Uniunea Europeană.

El a explicat că agricultura europeană este protejată prin clauze de salvgardare considerate cele mai restrictive din acordurile comerciale semnate până acum de UE. În acest context, acordul este prezentat ca o dovadă că Uniunea poate acționa coerent, în pofida intereselor divergente ale statelor membre.

Consilierul prezidențial a subliniat că, din perspectiva României, securitatea economică și capacitatea de negociere sunt direct dependente de forța Uniunii în ansamblu, mai ales într-un secol dominat de competiția dintre mari blocuri economice.

„Acordul deschide o piaţă de peste 270 de milioane de consumatori inclusiv pentru produse româneşti, iar agricultura este protejată de cele mai restrictive clauze de salvagardare din toate acordurile semnate vreodată de Uniunea Europeană. Uniunea demonstrează că poate fi un actor global care trebuie luat în seamă şi că nu este destinată unei paralizii eterne datorită intereselor divergente ale statelor membre. Nouă trebuie să ne fie clar că în acest joc al giganţilor care va fi secolul 21, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine şi România poate fi protejată doar dacă Europa poate juca de la egal la egal cu China şi SUA. Acest acord este un pas în direcţia corectă”.

Subiectul a generat și reacții critice pe scena politică internă, PSD condamnând decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României în COREPER să voteze în favoarea acordului, invocând lipsa unor garanții clare pentru fermierii români.

PSD a cerut premierului Ilie Bolojan să clarifice dacă a fost informat și dacă a aprobat acest mandat, anunțând că va utiliza toate procedurile disponibile în Parlamentul European pentru modificarea acordului, astfel încât interesele agricultorilor români și europeni să fie mai bine protejate.

În paralel, președintele Nicușor Dan a explicat că votul favorabil al României a venit după negocieri suplimentare purtate la nivel european, menite să introducă elemente de protecție pentru producătorii autohtoni. Șeful statului a arătat că acordul va contribui la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume și va facilita exporturile românești prin eliminarea taxelor vamale ridicate.

Potrivit președintelui, ca urmare a solicitărilor formulate de România, Comisia Europeană va avansa o sumă adițională de până la 45 de miliarde de euro pentru Politica Agricolă Comună, din marja de flexibilitate a bugetului UE, pentru a sprijini fermierii europeni.