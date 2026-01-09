PSD se opune clar deciziei Ministerului de Externe de a cere reprezentantului României din COREPER să voteze pentru acordul comercial UE–Mercosur. PSD explică faptul că acordul nu conține garanții clare prin care fermierii români să fie protejați de importurile din America Latină.

PSD consideră că această decizie îi trădează pe fermierii români. Reprezentanții partidului amintesc că ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a avertizat de mai multe ori că semnarea acordului fără astfel de protecții va afecta grav agricultura din România.

Potrivit social-democraților, este inacceptabil faptul că miniștrii de la Externe și Economie au aprobat memorandumul legat de acord fără să discute cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile Ministerului Agriculturii. PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă știa despre mandatul dat reprezentantului României în COREPER și dacă l-a aprobat.

În același timp, PSD anunță că va folosi toate mijloacele și procedurile disponibile în Parlamentul European pentru a modifica acordul UE–Mercosur, astfel încât să fie protejate interesele fermierilor români și europeni. PSD susține că nu poate exista o concurență corectă pe piața europeană dacă sunt acceptate importuri de produse care nu respectă aceleași reguli stricte ca cele impuse fermierilor europeni, legate de siguranța alimentelor, protecția mediului, bunăstarea animalelor și folosirea pesticidelor.

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condiţiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanţii va afecta puternic agricultura românească. În contextul dat, PSD anunţă ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni. Nu putem avea o competiţie loială pe piaţa europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranţa alimentară, protecţia mediului, bunăstarea animalelor şi regimul utilizării pesticidelor”, au transmis social-democrații.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a participat la discuții la nivel european despre viitorul agriculturii și al comerțului. El a transmis că România cere reguli clare și măsuri concrete de protecție pentru fermieri.

Ministerul Agriculturii a decis să returneze nesemnat memorandumul privind acordul comercial UE–Mercosur. A explicat că documentul nu reflectă poziția constantă a României și a fermierilor români. Oficialii au avertizat că deschiderea pieței pentru importuri din America de Sud ar pune o presiune mare pe mai multe sectoare sensibile ale agriculturii românești.

MADR a precizat că nu poate susține memorandumul propus de Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe și a cerut să fie scos din lista instituțiilor care avizează documentul. Ministerul Agriculturii a reiterat că este necesar ca produsele din țările Mercosur să respecte aceleași standarde stricte ca cele din Uniunea Europeană, mai ales în domenii precum siguranța alimentară, sănătatea animalelor, protecția mediului și utilizarea pesticidelor. MADR a atras atenția că în țările Mercosur aceste reguli sunt mai slabe decât în UE.

MADR a transmis că România are nevoie de protecție specială pentru sectoarele sensibile, cum ar fi carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, orezul, cerealele, mierea și etanolul. Autoritățile române consideră că produsele din Brazilia și Argentina sunt foarte competitive și ar putea afecta grav fermierii locali.