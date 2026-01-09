Președintele Franței, Emmanuel Macron, va vota împotriva acordului UE–Mercosur la reuniunea de vineri a liderilor europeni, potrivit informațiilor publicate de Le Figaro. Franța a fost principalul adversar al acestui tratat de liber schimb și a încercat să blocheze adoptarea lui prin formarea unei alianțe temporare cu Polonia, Ungaria, Austria și Irlanda.

Schimbarea poziției Italiei, care pare dispusă să susțină acordul, reduce însă șansele Franței de a forma o minoritate de blocaj. În acest context, blocul favorabil acordului, condus de Germania și susținut și de Spania, ar putea obține majoritatea necesară pentru aprobarea tratatului, chiar și fără votul Franței.

Dacă acordul va fi agreat vineri, documentul urmează să fie semnat săptămâna viitoare de șefa Comisiei Europene, în Paraguay, marcând un pas decisiv în relația comercială dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur.

Poziția guvernului francez este susținută de o mobilizare amplă a fermierilor, care consideră acordul o amenințare directă la adresa pieței interne. În Paris, agricultorii au blocat mai multe artere centrale cu tractoare și au ajuns până în zone simbolice precum Turnul Eiffel și Arcul de Triumf.

Protestatarii susțin că produsele agricole importate din America de Sud, realizate la costuri mai mici și în condiții diferite de reglementare, ar putea destabiliza fermele europene, deja afectate de costuri ridicate și marje reduse.

Reprezentanți ai sindicatelor agricole au transmis că fermierii se simt ignorați în marile decizii economice și că agricultura este tratată ca un sector secundar.

Mișcări similare au avut loc și în Belgia, unde peste o mie de tractoare au ajuns la Bruxelles, precum și în Germania, unde organizații agricole au cerut respingerea acordului, considerând că acesta favorizează producția de masă ieftină în detrimentul calității și al standardelor europene.

„Suntem într-o stare între resentiment și deznădejde. Ne simțim abandonați”, spune Stephane Pelletier, membru al Coordination Rurale, principala organizație care s-a ocupat de organizarea protestului fermierilor belgieni. „Trebuie să se respingă”, a cerut Xenia Brand, directoare executivă a Asociaţiei Agriculturii Ţărăneşti (AbL) din Germania, semnalând, în acelaşi timp, că „este clar că, pe ambele maluri ale Atlanticului, sectorul profesional respinge unanim acest acord”, care nu aduce niciun beneficiu agricultorilor.

Comisia Europeană susține că acordul UE–Mercosur reprezintă o oportunitate economică majoră, menită să stimuleze comerțul și investițiile bilaterale. Potrivit instituției, tratatul ar reduce barierele tarifare și non-tarifare, ar crea reguli comerciale mai predictibile și ar promova dezvoltarea sustenabilă și standardele de mediu și muncă.

Pentru a diminua opoziția statelor reticente, Comisia a propus un pachet suplimentar de subvenții de 45 de miliarde de euro pentru fermieri în următorul buget multianual, compensând reducerile anterioare ale finanțărilor agricole.

Cu toate acestea, Franța solicită clauze de salvgardare mai stricte, inclusiv posibilitatea reintroducerii tarifelor în cazul unor scăderi mai mici de preț și interzicerea importurilor tratate cu pesticide nepermise în UE.

În Parlamentul European, sprijinul pentru acord este fragmentat. Unii eurodeputați consideră tratatul necesar în contextul geopolitic actual și al securității alimentare, în timp ce alții avertizează că standardele sociale și de mediu ar putea fi subminate.

Decizia finală la nivel european ar putea depinde nu doar de votul statelor membre, ci și de capacitatea Parlamentului de a bloca sau amâna ratificarea acordului.