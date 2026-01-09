Acordul UE-Mercosur a fost susținut de România în urma unor discuții purtate alături de alte state membre, în care autoritățile române au urmărit introducerea unor garanții suplimentare pentru sectoarele vulnerabile. Potrivit președintelui Nicușor Dan, poziția României a fost construită în jurul nevoii de a deschide noi piețe pentru export, fără a expune fermierii români unei competiții neloiale.

„România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol”, scrie Nicușor dan pe pagina sa de X.

Șeful statului a subliniat că procesul de negociere a urmărit adaptarea documentului la realitățile economice din statele membre, inclusiv prin limitarea efectelor asupra agriculturii. În acest context, Acordul UE-Mercosur este prezentat drept un instrument economic care îmbină deschiderea comercială cu mecanisme de siguranță pentru producătorii europeni.

România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni,… pic.twitter.com/BFQpR5FnME — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 9, 2026

Din perspectiva României, sprijinirea acordului vine pe fondul unei strategii mai largi de consolidare a poziției țării în schimburile comerciale internaționale, într-un cadru reglementat la nivelul Uniunii Europene.

Unul dintre principalele argumente în favoarea Acordului UE-Mercosur este extinderea accesului produselor europene pe piețele sud-americane, într-o zonă considerată strategică din punct de vedere comercial. Președintele a explicat că România va beneficia direct de reducerea semnificativă a barierelor tarifare existente până acum.

„Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, mai spune președintele.

În acest cadru, autoritățile române mizează pe creșterea exporturilor din sectoare industriale relevante, într-un moment în care diversificarea piețelor este considerată esențială pentru stabilitatea economică. Nicușor Dan a precizat că implicarea sa directă în negocieri a avut ca obiectiv tocmai echilibrarea acestor beneficii comerciale cu protejarea intereselor interne.

„Am fost implicat activ în ultimele săptămâni în negocieri cu ceilalți lideri europeni, astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agro-alimentare”.

În forma finală a Acordului UE-Mercosur, agricultura este tratată ca un domeniu sensibil, pentru care au fost negociate concesii față de varianta inițială. Președintele a arătat că aceste modificări au rezultat în urma unor discuții succesive cu partenerii europeni.

„Pentru sectoarele agricole sensibile, am obținut, în urma discuțiilor succesive cu omologii europeni, o serie de concesii importante față de forma inițială a Acordului”.

Documentul prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din produsele importate din UE, ceea ce deschide perspective noi pentru exporturile românești din domenii precum industria auto, echipamentele de transport, dispozitivele mecanice și electrice, produsele metalice sau textilele.

„Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile”, explică Nicușor Dan.

În paralel, sunt introduse limitări clare privind importurile de produse agro-alimentare, pentru a preveni dezechilibrele pe piața europeană. Accesul la materii prime critice și creșterea exporturilor de servicii sunt văzute ca avantaje strategice, într-un context geopolitic complex.

„Totodată, noul Acord va genera și creșterea exporturilor de servicii din România către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependența de alte surse care pot folosi această dependență ca instrument de presiune politică”.

Pentru sectorul agro-alimentar, diminuarea taxelor vamale este dublată de protejarea indicațiilor geografice, 15 produse românești urmând să beneficieze de recunoaștere pe piețele Mercosur.

„Diminuarea considerabilă a taxelor vamale la importuri oferă oportunități și sectorului agro-alimentar românesc. Dintre indicațiile geografice europene care vor fi protejate pe piețele Mercosur, 15 sunt produse agricole românești”.

Acordul introduce, de asemenea, plafoane stricte pentru importurile de carne și o clauză bilaterală de salvgardare, menită să fie activată rapid în situații de risc pentru producătorii autohtoni.

„Sunt prevăzute limitări ale liberalizării, prin limitarea cantităților care pot fi importate la tarife vamale reduse – la carne de vită maximum 1.5% din producția anuală a UE, la carne de pasăre 1.3%, iar tot ce depășește aceste cantități va fi importat cu tarifele vamale în vigoare astăzi. Totodată, a fost inclusă o măsură suplimentară de protecție prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcționează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc și pun în pericol producătorii autohtoni”.

Respectarea standardelor europene rămâne o condiție obligatorie pentru produsele importate, inclusiv în privința pesticidelor, iar la nivelul UE sunt avute în vedere fonduri suplimentare pentru sprijinirea fermierilor.

„Adică, facem comerț, dar ne și protejăm când e cazul, inclusiv prin impunerea respectării standardelor UE de producție pentru produsele agroalimentare importate. În privința pesticidelor sau a altor substanțe, totul trebuie produs la standardele înalte ale UE pentru a putea fi importat aici. În plus față de conținutul Acordului, inclusiv ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susținerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adițională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate”.

Prin această abordare, Acordul UE-Mercosur este prezentat de președintele României ca un cadru care combină accesul la piețe noi cu instrumente de protecție pentru economia și agricultura națională.