România este, foarte probabil, singura țară europeană care a prevăzut explicit în legislație lipsa răspunderii civile sau penale a conducerii autorității de reglementare, avertizează Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE).

„Suntem probabil SINGURA tara din Europa care a prevazut in lege ca : “Membrii Comitetului de reglementare ANRE nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor prevăzute de lege” – (OUG 33 din 4 mai 2007, Art.4 – alin.11) LEGE nr.160 din 2 octombrie 2012 De aproape 25 de ani, România tolerează o aberație instituțională: conducerea autorității care reglementează una dintre cele mai sensibile piețe ale economiei – energia – este numită direct politic, prin vot parlamentar. Această procedură, „inventată” la începutul anilor 2000 și perpetuată consecvent de PSD, PNL si UDMR, au transformat Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) dintr-un arbitru independent într-o captură politică permanentă, cu efecte directe asupra facturilor, investițiilor și securității energetice”, notează APCE într-un comunicat.

Numirile politice sunt prezentate formal drept proceduri democratice, însă în realitate ele se bazează pe negocieri între partide. Nu există concursuri reale, comisii independente de selecție sau criterii transparente similare celor utilizate în statele occidentale. În schimb, funcționează un algoritm politic bazat pe troc de funcții și recompensarea loialităților. Această arhitectură a fost creată și apărată sistematic de PSD, PNL și UDMR, partide care au înțeles rapid că cine controlează regulatorul controlează piața energiei, de la tarife și licențe până la sancțiuni și toleranța față de abuzuri.

Rezultatul acestui sistem este un ANRE care reacționează lent sau deloc la derapajele din piață, în special la comportamentul producătorilor, furnizorilor și distribuitorilor. Autoritatea validează costuri discutabile în tarife, secretizează intern toate documentele legate de majorările de tarife, devine tăcută în momente de criză și rareori contrazice interesele politice ale celor care i-au acordat mandatul.

„Apărătorii status quo-ului susțin că „și în alte țări politicul numește”. Afirmația este intenționat incompletă. Diferența nu este cine semnează, ci cum. Germania – filtru instituțional, nu algoritm de partid În Germania, conducerea Bundesnetzagentur este propusă printr-un Consiliu consultativ și numită de executiv, cu confirmare la nivel de stat. Procedura este instituționalizată, predictibilă și separată de negocierile de partid. Nu există „împărțire” a funcțiilor între SPD, CDU sau Verzi. Italia – consens larg sau nimic La ARERA, membrii conducerii sunt validați doar cu majoritate calificată (două treimi) în comisiile parlamentare. Mandatul este nereînnoibil. Mesajul este clar: regulatorul nu aparține unei majorități temporare, ci statului. Irlanda și Marea Britanie – concurs, nu carnet de partid În Irlanda, comisarii Commission for Regulation of Utilities sunt selectați prin concurs public organizat de serviciul național de recrutare.

În Regatul Unit, membrii non-executivi ai Ofgem sunt recrutați prin proceduri de public appointments, cu criterii publice și interviuri documentate. Suedia și Finlanda – profesionalizare administrativă În statele nordice, regulatoarele funcționează ca agenții publice conduse de directori generali profesioniști, nu de consilii politizate. Independența este garantată prin cultură administrativă și reguli stricte de incompatibilitate, nu prin voturi în Parlament”, avertizează asociația.

În Germania, conducerea Bundesnetzagentur este propusă printr-un consiliu consultativ și numită de executiv, cu confirmare la nivel de stat. Procedura este instituționalizată, predictibilă și separată de negocierile de partid, fără împărțirea funcțiilor între formațiuni politice. În Italia, la ARERA, membrii conducerii sunt validați doar cu o majoritate calificată de două treimi în comisiile parlamentare, iar mandatele sunt nereînnoibile, tocmai pentru a transmite ideea că regulatorul aparține statului, nu unei majorități politice temporare.

În Irlanda, comisarii autorității de reglementare sunt selectați prin concurs public organizat de serviciul național de recrutare. În Regatul Unit, membrii non-executivi ai Ofgem sunt recrutați prin proceduri de numiri publice, cu criterii transparente și interviuri documentate. În Suedia și Finlanda, regulatoarele funcționează ca agenții publice conduse de directori generali profesioniști, nu de consilii politizate, iar independența este asigurată prin cultura administrativă și reguli stricte de incompatibilitate, nu prin voturi parlamentare.

Numirea directă de către Parlament a conducerii ANRE încalcă spiritul, dacă nu chiar litera, legislației europene privind independența autorităților de reglementare. Acest sistem generează conflicte structurale de interese, subminează încrederea consumatorilor și a investitorilor și explică parțial de ce piața energiei este percepută ca fiind deficitară, opacă și scumpă. Faptul că schema a fost concepută și menținută de PSD, PNL și UDMR nu este întâmplător, întrucât un regulator cu adevărat independent ar fi incomod, ar sancționa, ar contesta și ar refuza presiunile politice, iar politica românească nu s-a simțit niciodată confortabil cu instituții care nu pot fi controlate.

APCE consideră că schimbarea este urgentă și inevitabilă. România are nevoie de eliminarea numirii politice directe a conducerii ANRE, de concursuri publice reale bazate pe competență, experiență și integritate, de comisii independente de selecție cu rol determinant, nu pur formal, de mandate unice și nereînnoibile care să elimine obediența și de audieri publice transparente, nu de voturi formale în plenul Parlamentului. Fără aceste reforme, orice discurs despre protecția consumatorului sau despre o piață funcțională rămâne o formă de ipocrizie instituționalizată.