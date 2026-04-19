Capitalizarea crypto crește cu 1,8% în martie

În martie 2026, valoarea totală a pieței crypto a crescut cu 1,8%, chiar dacă tensiunile geopolitice dintre SUA și Iran au perturbat comerțul global cu petrol. Bitcoin și Ethereum au rezistat relativ bine în contextul unei slăbiciuni generale a piețelor.

În plus, fondurile de Bitcoin (ETF-uri spot) au înregistrat patru săptămâni consecutive de intrări de capital, inversând trendul de ieșiri din lunile anterioare, arată o analiză Binance Research.

figura 1
SURSA FOTO: CoinGecko, Binance Research, la 31 martie 2026

BTC și ETH rezistă mai bine decât piețele tradiționale

De când a început conflictul cu Iranul în 2026, Bitcoin a crescut cu 1%, iar Ethereum cu 6% în primele 32 de zile (ajungând temporar și la +14%, respectiv, +22%).

În aceeași perioadă, piețele tradiționale au scăzut puternic: S&P 500 a pierdut 8%, cele mai mari 7 companii tech (Mag 7) au coborât 10%, sectorul semiconductorilor 12%, piețele emergente 13%, cuprul 8%, iar aurul și argintul, considerate de obicei active sigure și de refugiu, au înregistrat pierderi de 13% și, respectiv, 22%.

După o vânzare inițială la începutul conflictului, piața crypto a recuperat rapid, susținută de tranzacționarea non-stop, de lichiditatea ridicată și de cererea constantă din partea instituțiilor, companiilor și deținătorilor pe termen lung.

Această evoluție a întărit narațiunea că Bitcoin și Ethereum sunt active „supra-suverane”, independente de orice guvern. Un aspect rar a fost că aurul și argintul au scăzut și ele în același timp, ceea ce a subliniat valoarea de diversificare și reziliența criptomonedelor într-o perioadă geopolitcă tensionată.

figura 2
SURSA FOTO: Tradingview, Binance Research, la 31 martie 2026

Strategy continuă achizițiile de Bitcoin

Strategy, una dintre cele mai agresive companii în acumularea de Bitcoin, a strâns 1,56 miliarde de dolari în martie prin acțiuni preferențiale (STRC) și a finanțat cu acești bani aproximativ jumătate din achizițiile de Bitcoin din această lună.

Volumul de tranzacționare al acestor acțiuni a atins un record, crescând cu 95% față de luna precedentă. Totuși, dacă ritmul actual de emitere continuă, există riscul diluării rezervelor de numerar, iar instrumentul nu are un preț minim garantat în cazul unei corecții puternice a pieței.

Intrări nete pozitive în ETF-urile BTC pe spot în martie

Deținătorii pe termen lung de Bitcoin (long-term holders) au început să acumuleze din nou. De obicei, la vârfurile de piață (sau în apropierea lor), ei vând și cantitatea de Bitcoin deținută scade. De data aceasta, dinamica s-a schimbat datorită intrărilor mari prin ETF-uri și prin companiile care dețin Bitcoin în trezorerie.

Chiar dacă prețul a scăzut cu aproximativ 46% față de maximul din octombrie 2025, cantitatea de Bitcoin deținută de acești deținători pe termen lung a început să crească din luna februarie. Martie a marcat prima lună din 2026 cu intrări nete pozitive în ETF-urile spot de Bitcoin, în valoare de circa 1,2 miliarde de dolari.

Aceste semnale sugerează că piața s-a resetat și se pregătește pentru un nou ciclu de acumulare, mai arată analiza.

RWA ajunge la active în valoare de 27,1 mld. $

Valoarea totală a activelor reale tokenizate (RWA) a ajuns la aproximativ 27,1 miliarde de dolari, în creștere cu 4% față de februarie. Sectorul datoriilor guvernamentale a condus creșterea, cu intrări noi de circa 2 miliarde de dolari, în timp ce sectoarele de mărfuri și fonduri instituționale au înregistrat ieșiri.

BNB Chain a avut o expansiune puternică, ajungând la 3,4 miliarde de dolari (+35,8% într-o lună), din care peste 92% sunt obligațiuni ale Trezoreriei SUA.

Pe scurt, martie 2026 a arătat o reziliență surprinzătoare a pieței crypto în mijlocul tensiunilor geopolitice, semne clare de stabilizare prin acumularea instituțională și continuarea rapidă a inovațiilor (agenți AI și tokenizarea activelor reale).