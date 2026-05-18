Bitcoin a coborât de la recentul maxim de 82.000 de dolari înregistrat săptămâna trecută, în contextul îngrijorărilor investitorilor și traderilor că Rezerva Federală a SUA ar putea menține dobânzile la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, după publicarea unor date privind inflația peste așteptări.

Indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 3,8% față de anul trecut, atingând cel mai ridicat nivel din mai 2023. IPC de bază, care exclude alimentele și energia, a urcat cu 2,8%, rămânând semnificativ peste ținta de 2% a Rezervei Federale.

În același timp, altcoin-urile au fost sub presiune: Ethereum a scăzut cu 11%, Solana cu 12%, iar XRP cu 6%, pe fondul aceleiași temeri legate de inflație.

Pentru perioada următoare, în lipsa unor date economice majore în SUA, așteptările privind o politică monetară „mai ridicată pentru mai mult timp” ar putea continua să influențeze piețele cripto.

Pe partea de reglementare, atenția investitorilor rămâne orientată către proiectul de lege CLARITY privind structura pieței criptoactivelor, după ce Comisia Bancară a Senatului SUA a avansat inițiativa legislativă. Claritatea reglementărilor este văzută tot mai mult ca un potențial factor de susținere pe termen lung, prin atragerea unei participări instituționale mai mari în sector.

Comisia Bancară a Senatului SUA a votat joi, săptămâna trecută, cu 15 voturi pentru și 9 împotrivă, în favoarea adoptării versiunii sale a proiectului de lege privind structura pieței criptoactivelor, marcând un pas important în procesul de reglementare a sectorului cripto din Statele Unite.

Adoptarea proiectului a fost întârziată cu câteva luni din cauza divergențelor privind reglementarea stablecoin-urilor cu randament. Legislatorii și reprezentanții sistemului bancar tradițional și-au exprimat îngrijorarea că aceste instrumente ar putea concura direct cu depozitele bancare și produsele de economisire, ceea ce ar putea duce la retrageri de lichiditate și presiuni asupra capacității băncilor de a acorda credite.

După aprobarea din Comisia Bancară, proiectul de lege trebuie armonizat cu varianta Comisiei pentru Agricultură a Senatului, adoptată anterior în acest an. Cele două texte vor fi reunite într-o formă unificată, care va fi supusă dezbaterii și votului în plenul Senatului, cel mai probabil la finalul lunii iunie sau în iulie.

Dacă va fi adoptat de Senat, proiectul va intra apoi în proces de reconciliere cu varianta Camerei Reprezentanților. Odată ce ambele camere vor aproba același text, legea finală va ajunge pe masa președintelui pentru promulgare.

Potrivit estimărilor legiuitorilor și ale piețelor de predicție, forma finală a legii ar putea fi adoptată și promulgată în lunile octombrie sau noiembrie ale acestui an.