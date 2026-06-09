Ce se află în spatele prăbușirii bitcoinului și ce urmează pentru criptomonede

Bitcoin a intrat într-o perioadă de corecție puternică după ce a atins toamna trecută un maxim istoric de 126.000 de dolari. De atunci, prețul a coborât la puțin peste 60.000 de dolari, pe fondul unor valuri succesive de vânzări care au afectat puternic întreaga piață cripto.

Declinul a dus la o pierdere estimată de peste 1,2 trilioane de dolari din capitalizarea de piață în decurs de opt luni. În același interval, toate câștigurile acumulate în perioada asociată începutului celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump au fost anulate, arată analiză făcută de CNN.

Bitcoin a coborât vineri la cel mai redus nivel înregistrat de dinaintea realegerii lui Donald Trump în 2024, marcând o inversare de tendință față de evoluția rapid ascendentă de la finalul anului trecut. La începutul mandatului, piața a fost influențată de așteptările privind o administrație mai favorabilă industriei cripto. În acel context, bitcoin a depășit praguri psihologice importante, ajungând pentru prima dată la 100.000 de dolari la scurt timp după alegerile prezidențiale.

Ulterior, dinamica s-a schimbat. Bitcoin a înregistrat o scădere de aproape 30% de la începutul anului și un recul de peste 6% de la instalarea noului mandat prezidențial. În contrast, indicele S&P 500 a continuat să urce, cu aproape 10% în acest an și aproximativ 30% de la începutul aceluiași mandat. Pe fondul corecției, o parte dintre investitori au început să își reducă expunerea pe activele digitale, în timp ce alții își reevaluează rolul criptomonedelor în portofolii.

Datele din piață arată presiuni inclusiv asupra produselor de investiții. ETF-ul pe bitcoin al BlackRock a înregistrat ieșiri nete zilnice timp de mai multe sesiuni consecutive, între 15 mai și 3 iunie, potrivit datelor Farside Investors.

În paralel, industria cripto a resimțit corecția mai largă. Acțiunile Coinbase au scăzut cu aproximativ 30% de la începutul anului, semnalând o încetinire a entuziasmului investitorilor pentru sector.

Analiștii notează și o schimbare a interesului speculativ către alte domenii. Creșterea accentului pus pe inteligența artificială și pe anumite listări de companii tehnologice a redus fluxul de capital direcționat către criptomonede.

„Mulți bani speculativi ar putea fi folosiți pentru a vinde bitcoin și pentru a urmări inteligența artificială”, a declarat Jonathan Bier, CEO la Farside Investors.

Evoluția bitcoin a fost influențată și de contextul macroeconomic. Ratele dobânzilor ridicate și perspectiva unei politici monetare restrictive au redus apetitul pentru active riscante, inclusiv criptomonedele.

„Criptomonedele tind să se descurce mai bine atunci când există mai multă lichiditate în sistem și un mediu cu rate mai mici, așa că există incertitudine în acest sens”, a spus Gerry O’Shea, șeful departamentului de analiză a pieței globale la Hashdex Asset Management.

În perioade de scădere, pozițiile cu levier pot amplifica mișcările pieței. Traderii care împrumută capital pentru expunere pe bitcoin sunt expuși lichidărilor automate dacă pierderile depășesc anumite praguri.

Aproximativ 2,5 miliarde de dolari în poziții lungi au fost lichidate în doar cinci zile la începutul lunii, potrivit datelor CoinGlass compilate de Bitwise Asset Management.

Pe piață au apărut și mișcări neașteptate din partea unor jucători importanți. Strategy a raportat recent vânzarea a 32 de bitcoin, prima astfel de tranzacție din 2022, eveniment care a fost urmat de o corecție semnificativă a pieței. Ulterior, compania a revenit și a achiziționat 1.550 de bitcoin, alimentând o redresare temporară a sectorului.

„Cred că bitcoinul a pierdut logica”, a declarat Mark Cuban, antreprenor și investitor în „Shark Tank”, în podcastul „Front Office Sports”, adăugând că și-a redus expunerea pe criptomonede și că nu a obținut rezultatele așteptate din rolul de protecție atribuit acestora.

În timp ce bitcoin a stagnat, alte active au avut o evoluție diferită. Piețele bursiere din SUA au continuat să atingă maxime istorice, iar aurul a rămas stabil pe parcursul anului, cu o creștere semnificativă de la începutul mandatului prezidențial. În același timp, unele criptomonede alternative au înregistrat performanțe notabile, contrabalansând parțial scăderile din piața principală.

Discuțiile privind reglementarea rămân un element urmărit de investitori. Legea CLARITY, aflată în dezbatere la Capitoliu, ar putea stabili un cadru mai clar pentru piața activelor digitale, inclusiv pentru stablecoins și alte criptomonede majore.

„Unii dintre acei oameni care credeau că criptomonedele sunt moarte vor spune dintr-odată: Oh, uau, SUA au acum o lege care va ajuta la investițiile de capital în acest domeniu”, a spus O’Shea de la Hashdex.

În același timp, unele monede alternative au atras atenția pieței, în contextul în care interesul investitorilor se fragmentează între mai multe direcții ale ecosistemului cripto.