Șeful BlackRock, Larry Fink, a declarat pentru BBC că, dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, acest lucru ar putea provoca o recesiune globală. El a explicat că, dacă Iranul rămâne o amenințare și prețurile petrolului rămân mari, consecințele asupra economiei mondiale vor fi serioase.

BlackRock gestionează 14 trilioane de dolari și investește în multe dintre cele mai mari companii din lume, ceea ce îi oferă lui Fink o imagine clară asupra economiei globale. El a menționat că conflictul din Orientul Mijlociu a provocat fluctuații puternice pe piețele financiare, pentru că investitorii încearcă să prevadă cum vor evolua costurile energiei.

Fink a spus că este prea devreme pentru a ști ce efect va avea conflictul, dar el vede două scenarii extreme. Primul scenariu ar fi ca, dacă situația se calmează și Iranul reintră în comunitatea internațională, prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul de dinaintea conflictului. În schimb, dacă nu se ajunge la o rezolvare, ar putea urma ani cu petrol peste 100 de dolari, apropiindu-se de 150 de dolari, ceea ce ar avea efecte economice majore și ar putea provoca o recesiune severă.

El a subliniat că țările trebuie să fie practice în alegerea surselor de energie și să folosească toate opțiunile disponibile, dar a spus că energia ieftină este esențială pentru creștere economică și pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Fink a explicat că scumpirea energiei afectează mai mult persoanele sărace decât pe cele bogate și că țările nu ar trebui să depindă doar de o singură sursă de energie.

„Creșterea prețurilor la energie este o taxă regresivă. Îi afectează mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați. Folosiți fără îndoială ceea ce aveți, dar orientați-vă agresiv și către surse alternative”, a punctat Fink.

Unii analiști financiari au spus că situația de acum seamănă puțin cu perioada de dinaintea crizei financiare din 2008 deoarece prețurile energiei cresc rapid și au apărut semne de probleme în sistemul financiar.

BlackRock este una dintre firmele care au redus retragerile investitorilor din fondurile de credit privat. Totuși, Larry Fink a spus că nu există niciun risc ca o criză similară să se repete, pentru că băncile și instituțiile financiare sunt acum mult mai solide. El a subliniat că nu vede nicio asemănare cu criza de atunci.