Prețul petrolului a înregistrat o revenire puternică marți, după corecțiile abrupte din ziua precedentă, pe fondul incertitudinilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu și al mesajelor contradictorii venite din zona politică.

Contractele futures pe țițeiul Brent pentru luna mai au crescut cu peste 3%, ajungând la 102,96 dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate a urcat cu 3,6%, până la 91,27 dolari pe baril.

Această evoluție vine după o scădere semnificativă înregistrată luni, când Brent pierduse aproximativ 11%, coborând spre 99 de dolari, după ce anterior depășise nivelul de 112 dolari. Oscilațiile rapide reflectă sensibilitatea pieței la orice semnal privind reducerea sau escaladarea tensiunilor, scriu cei de la CNBC.

Declarațiile făcute de Donald Trump au contribuit inițial la calmarea pieței.

„Mă bucur să vă anunț că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, discuții foarte bune și productive privind o soluționare completă și totală a conflictelor noastre din Orientul Mijlociu”, a scris acesta.

În același mesaj, liderul american a precizat:

„Am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”.

Totuși, reacția ulterioară a pieței indică o lipsă de încredere în aceste afirmații, în condițiile în care autoritățile iraniene au negat existența unor negocieri.

„În ciuda exuberanței de pe Wall Street, doamnelor și domnilor, prețul petrolului este departe de minimele sale după ce Teheranul a negat că ar fi purtat negocieri cu Washingtonul în weekend”, a declarat José Torres, economist senior la Interactive Brokers.

Acesta a subliniat că riscul unui conflict prelungit continuă să domine perspectivele pieței, în special în contextul atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice din regiune.

Blocarea Strâmtorii Ormuz reprezintă unul dintre factorii centrali care împing prețul petrolului în sus și alimentează temerile privind o criză globală de aprovizionare. Aproximativ 20% din petrolul transportat la nivel mondial pe cale maritimă tranzita această rută strategică înainte de escaladarea conflictului.

Iranul a restricționat drastic circulația navelor, permițând trecerea doar pentru anumite state considerate aliate. Traficul maritim a fost aproape paralizat, ceea ce a generat blocaje majore în lanțurile de aprovizionare.

Presa de stat iraniană a transmis că tranzitul ar putea fi permis în condiții de siguranță, dar cu excepții pentru navele asociate „dușmanilor”. Această selecție strictă accentuează incertitudinea și volatilitatea pieței.

Analiștii avertizează că prețul petrolului ar putea crește accelerat în acest context. Vandana Hari a estimat că pragul de 200 de dolari pe baril „este deja la orizont”, în timp ce experții de la Wood Mackenzie indică posibilitatea atingerii nivelului de 150 de dolari într-un interval apropiat. Un preț de 200 de dolari nu este „imposibil” în 2026, potrivit acelorași evaluări.

În paralel, statele consumatoare au decis să elibereze aproximativ 400 de milioane de barili din rezervele strategice pentru a stabiliza piața. Cu toate acestea, specialiștii de la OCBC avertizează că deficitul zilnic ar putea rămâne la aproximativ 10 milioane de barili, ceea ce înseamnă că măsurile sunt insuficiente pentru a compensa pierderile.

Impactul asupra economiei globale devine tot mai vizibil. Fondul Monetar Internațional estimează că o creștere de 10% a prețului petrolului, menținută timp de un an, determină o majorare a inflației globale cu 0,4% și reduce creșterea economică cu 0,15%.

Adi Imsirovic, expert în energie la Universitatea din Oxford, avertizează că menținerea cotațiilor la niveluri ridicate „ar fi o frână majoră pentru economia mondială”. Creșterile se vor reflecta în costurile energiei, transportului și alimentelor, amplificând presiunile inflaționiste la nivel global.