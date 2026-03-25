Șeful BlackRock, Larry Fink, a explicat într-un interviu acordat BBC că societatea ar trebui să acorde mai mult respect meseriilor precum instalatorii, electricienii și sudorii, pe măsură ce inteligența artificială (AI) începe să înlocuiască unele locuri de muncă tradiționale de birou.

Fink a precizat că în SUA s-a exagerat în promovarea ideii că toți tinerii trebuie să urmeze universitatea și să aspire la cariere în domeniul bancar sau financiar, în timp ce meseriile calificate au fost subevaluate.

El a menționat că percepția asupra meseriilor cu calificare practică trebuie schimbată, pentru că acestea pot oferi cariere la fel de stabile și profitabile ca cele din domeniile financiare sau juridice.

Larry Fink a atras atenția că instalatorii sau electricienii sunt adesea portretizați în media prin stereotipuri negative, în timp ce bancherii de investiții sunt idolatrizați în seriale dramatice precum „Industry”. Potrivit lui, multe persoane care ar fi fost mai potrivite pentru meserii calificate au fost încurajate să urmeze cariere în banking, media sau drept, ceea ce a fost o abordare greșită, notează BBC.

El a subliniat că boom-ul AI va crea o cerere enormă pentru meserii legate de electricieni, sudori și instalatori, iar societatea trebuie să se adapteze la schimbările din piața muncii și să reevalueze rolurile necesare.

„Cred că aici am greșit. Am judecat prea mult multe meserii și mulți oameni care probabil nu ar fi trebuit să meargă în banking, media sau drept, ci ar fi trebuit să fie muncitori foarte buni cu mâinile lor, iar acum trebuie să reechilibrăm această abordare. O carieră poate fi la fel de solidă și în aceste domenii precum instalațiile sanitare și electricitatea. (În SUA, după al Doilea Război Mondial – n.red.) am construit fundația educației și le-am spus tuturor tinerilor: mergeți la facultate, mergeți la facultate, mergeți la facultate. Și probabil că am exagerat. Trebuie să echilibrăm acest lucru și trebuie să fim mândri că… o carieră poate fi la fel de solidă și în aceste domenii precum instalațiile sanitare și electricitatea”, a afirmat Larry Fink.

BlackRock, compania pe care o conduce Fink, gestionează active în valoare de 14 trilioane de dolari și este unul dintre cei mai mari investitori globali, oferindu-i liderului o perspectivă unică asupra economiei mondiale.

În discuția despre piețele energetice, Larry Fink a avertizat că o creștere a prețului petrolului la 150 de dolari pe baril ar putea declanșa o recesiune globală semnificativă. El a detaliat că există două scenarii posibile în contextul tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran: în primul scenariu, dacă conflictul este soluționat și Iranul reintră în comunitatea internațională, prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul de dinaintea crizei.

În al doilea scenariu, dacă tensiunile persistă, prețul petrolului ar putea rămâne peste 100 de dolari pentru mai mulți ani, cu potențial de a ajunge la 150 de dolari, ceea ce ar avea implicații majore asupra economiei globale și ar putea provoca o recesiune abruptă.

Fink a explicat că creșterea prețurilor la energie acționează ca o „taxă regresivă”, afectând mai mult persoanele cu venituri reduse decât pe cele bogate.

În opinia sa, țările trebuie să fie pragmatice în privința mixului energetic, folosind toate sursele disponibile și avansând în același timp agresiv către surse alternative precum energia solară și eoliană.

Liderul BlackRock a menționat că furnizarea de energie ieftină este esențială pentru stimularea creșterii economice și creșterea nivelului de trai, iar dependența de o singură sursă de energie poate fi periculoasă pentru stabilitatea economică pe termen lung.

Larry Fink a adăugat că, deși unele țări, precum Regatul Unit, au deja energie solară, eoliană și hidrocarburi, dacă prețurile petrolului ar rămâne ridicate pentru trei-patru ani, foarte multe state s-ar orienta rapid către surse alternative de energie. În opinia sa, abordarea trebuie să fie duală: folosirea fără ezitare a resurselor disponibile, dar și dezvoltarea agresivă a alternativelor.

„Folosiți fără îndoială ceea ce aveți, dar în același timp avansați agresiv și către surse alternative”, afirmă Larry Fink.

În privința piețelor financiare, Larry Fink a respins comparațiile cu criza globală din 2007-2008. El a explicat că instituțiile financiare sunt mult mai sigure în prezent, iar problemele care afectează anumite fonduri reprezintă doar o mică parte a pieței totale.

Investițiile instituționale rămân puternice, iar riscul ca instituții importante să falimenteze sau să fie salvate, așa cum s-a întâmplat în criza de acum 15 ani, este extrem de redus.

Fink a subliniat că piața actuală se confruntă cu provocări specifice, precum creșterea prețurilor la energie și impactul AI asupra locurilor de muncă, dar aceste aspecte nu semnalează o criză financiară comparabilă cu cea din 2007-2008. El a arătat că, deși există fluctuații și anumite probleme localizate, structura globală a piețelor și securitatea instituțiilor oferă un cadru mult mai stabil pentru investitori și economie.