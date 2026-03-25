În ultimul deceniu, relația dintre consumatori și bănci în România a trecut printr-o transformare profundă. Dacă în urmă cu 10 ani disputele erau dominate de neîncredere și poziții rigide, astăzi negocierea amiabilă a devenit o soluție eficientă și tot mai utilizată. Rolul central în această schimbare îl are Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), instituție care a redefinit modul în care românii își rezolvă problemele financiare.

Primele negocieri facilitate de CSALB, în martie 2016, au avut loc într-un context tensionat. Consumatorii veneau cu cereri ferme, bazate pe legislație, în special pe OUG 50/2010, și solicitau eliminarea comisioanelor considerate abuzive.

Abordarea era una apropiată de cea din instanță:

clienții cereau restituiri integrale

băncile adoptau o poziție defensivă

dialogul era limitat, iar compromisurile greu de obținut

Chiar și așa, primele dosare au demonstrat că soluțiile amiabile sunt posibile. S-au obținut reduceri de comisioane, restituiri parțiale sau integrale și ajustări contractuale care au adus beneficii concrete consumatorilor.

Mihaela Budișteanu, conciliator CSALB: „Observ două modificări principale în cei zece ani de conciliere în cadrul CSALB: în prezent vin tot mai multe cereri formulate de avocați, iar atitudinea băncilor s-a schimbat în bine față de perioada de început. Putem vorbi de un nou trend în care avocații își îndrumă clienții să caute o înțelegere amiabilă cu banca, înainte de chemarea în judecată. Și, de cele mai multe ori, nu se mai ajunge în fața unui judecător, deoarece părțile acceptă în majoritatea cazurilor soluțiile propuse de noi, conciliatorii CSALB. Avantajele față de instanță sunt importante: concilierile au puterea unei hotărâri judecătorești, procedura amiabilă durează doar câteva zile și este gratuită pentru consumatori. Practic, câștigă toată lumea: consumatorii, băncile, avocații, conciliatorii și chiar judecătorii, care se degrevează de procese lungi care aglomerează instanțele. Dacă în instanță părțile sunt pe poziții antagonice, iar tendința băncilor este să se apere și să desființeze argumentele consumatorilor, la CSALB este în interesul părților să facă anumite concesii, deoarece în cadrul procedurii amiabile părțile au tendința să fie cooperante pentru a-și urmări interesul. Dacă la început băncile veneau la CSALB tot ca în fața unui judecător care analiza litera legii, acum au înțeles că ceea ce facem noi pune echitatea mai presus de lege. Astfel, băncile nu mai vin la CSALB să se apere, ci să ofere soluții pentru dificultățile prin care trec consumatorii.”

După 10 ani de experiență, comportamentul consumatorilor este vizibil diferit. Nivelul de educație financiară a crescut, iar așteptările sunt mai realiste.

Astăzi, românii care negociază cu băncile:

nu mai contestă toate costurile, ci doar pe cele considerate nejustificate

caută soluții sustenabile pe termen lung

apelează la negociere chiar înainte de apariția problemelor financiare

În locul confruntării, accentul este pus pe colaborare și prevenție. Mulți consumatori solicită restructurări de credit, reducerea ratelor sau ajustarea condițiilor contractuale pentru a evita dificultățile viitoare.

Valentin Cocean, conciliator CSALB: „Primim și acum cereri care invocă Ordonanța 50/2010 pentru eliminarea unor comisioane pe care consumatorii le consideră abuzive. Aici aș observa o primă modificare în abordarea consumatorilor: dacă la început aceștia considerau că toate comisioanele din contracte sunt abuzive și trebuie eliminate, acum au o abordare mai realistă și se simte o creștere a nivelului de educație financiară, odată cu dispariția încrâncenării din trecut. Mi se pare că în prezent consumatorii vin la CSALB mai încrezători că problema lor se poate rezolva prin dialog, chiar dacă acum vorbim de mai multe negocieri pe sume mici. În urmă cu 10 ani se adresau CSALB mulți consumatori care întâmpinau situații grave, oameni care se aflau în situația de a nu mai putea plăti ratele. Acum, vedem multe negocieri pe chestiuni principiale, în care oamenii vin să discute cu banca în cazuri uzuale sau atunci când anticipează o situație de neplată. O altă evoluție a acestor ani am observat-o în procedura de conciliere propriu-zisă. Aceasta a devenit mai suplă și simplificată, datorită aplicației informatice care a redus considerabil timpul de soluționare. Experiența acumulată “a uns roțile” între conciliatori și bănci, iar cele din urmă și-au îmbunătățit mult abordarea. Pentru că în procedura noastră interacțiunea umană contează foarte mult, este important ca echipele din bancă să se păstreze. Sunt bănci, de exemplu, unde colaborăm de 10 ani cu aceiași oameni, iar experiența acumulată contează foarte mult în simplificarea negocierilor.”

Transformarea nu aparține doar consumatorilor. Și băncile și-au adaptat abordarea în cadrul negocierilor.

Dacă în trecut instituțiile financiare tratau concilierea ca pe un proces juridic clasic, în prezent:

vin cu propuneri concrete de soluționare

acceptă mai ușor compromisuri

urmăresc rezolvarea rapidă a situațiilor

Această schimbare a fost influențată și de cadrul legal stabilit prin OG 38/2015, care a permis dezvoltarea unui mecanism eficient de soluționare alternativă a litigiilor.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale CSALB este eficiența. Comparativ cu procesele în instanță, negocierea amiabilă oferă:

soluționare rapidă (de multe ori sub două săptămâni)

costuri zero pentru consumatori

decizii cu valoare juridică echivalentă unei hotărâri judecătorești

În plus, procedura este mai flexibilă, iar părțile sunt încurajate să colaboreze, nu să se confrunte.

Analizând evoluția ultimilor 10 ani, se conturează câteva tendințe clare:

creșterea numărului de cereri depuse prin CSALB

implicarea tot mai frecventă a avocaților în negociere

digitalizarea procesului și simplificarea procedurilor

orientarea către soluții amiabile chiar și în cazuri aflate deja în instanță

Aceste schimbări indică o maturizare a pieței financiare și o adaptare la nevoile reale ale consumatorilor.