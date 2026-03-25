Efectele ultratehnologizării se văd și se vor accentua în viitor. Și în ceea ce privește înlocuirea minții umane de Inteligența Artificială, dar și din punct de vedere al obiceiurilor de comunicare interumane. Scrisul de mână, de exemplu, a început să fie uitat, pentru că foarte mulți oameni mai au nevoie de o astfel de abilitate.

„Revoluția asta care vine și ne tăvălește, până la urmă va trebui să acceptăm și ceva din ea. Au apărut și niște reacții organice până și ale statului, care și-a dat seama că până la urmă omul nu poate fi înlocuit de tot.

În Franța, de exemplu. Nu ne putem toți abrutiza tâmpi cu AI-ul ăsta. S-a introdus caligrafia, dacă nu știeți. Pentru că lumea nu mai știe să scrie”, a spus Florian Bichir.

Gazda podcastului a povestit că a avut ceva probleme de scriere în momentul în care a primit o amendă de circulație.

„Mi-au dat la un moment dat o amendă. Am avut o chestie la poliție la un moment dat, acum vreo 2 ani de zile. Și m-a pus ofițerul să completez. Cum s-a întâmplat, ce am făcut, ce nu știu ce. Bă frate, când i-am predat ăluia foaia, mi-era o rușine… rușine fața unui polițist. Parcă scrisesem cu picioarele, îmi obosise mâna, mi se pusese cârcel. Și mi-am dat seama că nu mai folosisem scrisul de mână de nu știu cât timp”, a spus Robert Turcescu.

Din cauza comunicării online, limbajul clasic folosit de oameni se va transforma, a remarcat Florian Bichir. Care prevede că se va reveni la hieroglife, ca în Egiptul Antic.

„Gândiți-vă. comunicarea, de exemplu, de la telefonia mobilă. Așa spun cercetătorii, nu neapărat istoricii. A simplificat atât de mult limbajul, încât ne vom îndrepta spre hieroglifele pe care le aveam în Egipt. Ați văzut, sentimentele se pun în face. Sunt trist, sunt bătrân. Până și decesul unui om. Înainte ziceai ceva cu panglici, dar evocai ceva. Acum este R.I.P.”

Florian Bichir vorbește și despre o dezumanizare cauzată de tehnologia vremurilor actuale.