Ciprian Șerban a transmis, într-o postare pe Facebook, că a avut o întrevedere cu Nicholas Warney, subliniind că relațiile dintre România și Franța sunt solide și se bazează pe un parteneriat strategic. Acesta a evidențiat că dialogul bilateral și cooperarea strânsă se reflectă atât la nivel european, cât și în cadrul NATO și în plan internațional.

”Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul Nicholas Warney, Ambasadorul Franţei în România. În cadrul întâlnirii am reliefat faptul că relaţiile dintre România şi Franţa sunt solide şi se bazează pe un parteneriat strategic, reflectat în numeroase discuţii bilaterale şi o cooperare strânsă la nivel european, NATO şi internaţional”, transmite ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Ciprian Șerban a declarat că Franța este un partener comercial important pentru România, menționând că interesul investitorilor francezi este în creștere, în special în domenii precum infrastructura și transporturile.

”De asemenea, am discutat despre continuarea proiectelor comune, inclusiv dezvoltarea unui hub logistic bazat pe poziţia strategică a Portului Constanţa şi a porturilor dunărene, precum şi consolidarea colaborării regionale în domeniile feroviar şi aerian”, precizează ministrul Transporturilor.

Ciprian Șerban a declarat marți, în Parlament, în cadrul dezbaterilor din comisii pe proiectul de buget pentru 2026, că bugetul alocat Ministerului Transporturilor este unul modest și că nu poate fi considerat unul bun, întrucât ar fi fost necesare fonduri mai mari. Acesta a precizat, de asemenea, că estimează finalizarea a aproximativ 250–255 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului.

”Este un buget modest, nu pot să spun că este un buget bun, pentru că aveam nevoie de mai mulţi bani. Dacă iniţial am plecat de la o sumă propusă de 36 de miliarde, am ajuns la 42 la care mai adăugăm încă un miliard, anul acesta, execuţie din programul SAFE, banii pentru avansuri”, a declarat ministrul Transporturilor, după dezbaterile din comisii, pe proiectul bugetului de stat pe 2026.

Ciprian Șerban a precizat că așteaptă rectificarea bugetară din vară pentru a putea aloca fondurile necesare completării finanțării proiectelor aflate în derulare, precum și a celor noi care urmează să fie implementate.

Întrebat despre numărul de kilometri de autostradă care ar putea fi finalizați până la sfârșitul anului, acesta a menționat că, în urma discuțiilor cu constructorii, inclusiv cu cel mai mare dintre aceștia, UMB, estimările indică aproximativ 250–255 de kilometri de autostradă și drum expres finalizați. De asemenea, a subliniat că, în cadrul programului SAFE, activitățile din acest an vor viza în principal etapa de proiectare.