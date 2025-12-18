România continuă investițiile în infrastructura strategică, iar Portul Constanța se află din nou în centrul atenției, după ce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat semnarea unui contract de finanțare în valoare de aproape 165 de milioane de lei. Proiectul vizează modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din port.

Investiția este considerată una strategică, în condițiile în care autoritățile anticipează un rol tot mai important al portului în tranzitul de mărfuri la nivel european.

Potrivit Ministerului Transporturilor, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare este necesară atât pentru respectarea standardelor europene de mediu, cât și pentru susținerea dezvoltării logistice a portului. Oficialii subliniază că proiectul vine într-un moment în care Portul Constanța se pregătește pentru volume crescute de trafic, inclusiv în perspectiva reconstrucției Ucrainei și a redirecționării unor fluxuri comerciale din alte regiuni instabile.

Ministrul Ciprian Șerban a explicat că semnarea contractului reprezintă un pas important pentru infrastructura portuară națională, subliniind rolul investițiilor susținute în menținerea competitivității României în regiune. Acesta a transmis detalii despre proiect și despre sursele de finanțare, printr-un mesaj public.

„Investiții în infrastructura portuară a României Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța", o investiție majoră pentru infrastructura portuară a României", scrie Ciprian Șerban.

Valoarea totală a proiectului ajunge la 164.962.132,02 lei, TVA inclus, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027. Structura bugetului reflectă atât sprijinul Uniunii Europene, cât și implicarea autorităților române în susținerea proiectului.

În mesajul său, ministrul Transporturilor a reluat informațiile legate de semnarea contractului și a detaliat modul de alocare a fondurilor, insistând asupra importanței acestui demers pentru dezvoltarea Portului Constanța.

Reprezentanții ministerului arată că aceste sume vor permite derularea lucrărilor fără întârzieri majore, iar includerea cheltuielilor neeligibile în buget asigură finalizarea completă a investiției, conform cerințelor tehnice.

Proiectul prevede o serie de lucrări complexe, care vizează atât infrastructura existentă, cât și extinderea acesteia, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale portului. Potrivit descrierii oficiale, vor fi modernizate rețelele de alimentare cu apă, canalizarea menajeră și cea pluvială, urmând să fie construite sau reabilitate stații de pompare și epurare.

De asemenea, investiția include implementarea unor soluții tehnice moderne, menite să eficientizeze consumul de apă și să reducă impactul asupra mediului. Autoritățile subliniază că aceste măsuri sunt esențiale pentru creșterea siguranței la incendiu și pentru adaptarea Portului Constanța la standardele europene actuale.

Ministrul Ciprian Șerban a arătat că, prin acest proiect, portul își consolidează poziția în regiunea Mării Negre și își întărește rolul de hub logistic, într-un context geopolitic complicat, marcat de volatilitate în Orientul Mijlociu și de reconfigurarea rutelor comerciale internaționale.

„Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, construirea și reabilitarea de stații de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu. Prin această investiție, Portul Constanța face un pas important în conformarea cu directivele europene privind apa și apele uzate, crește eficiența operațională și își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră”.

În ultimii ani, Portul Constanța a devenit un punct de referință pentru transportul de mărfuri la nivel regional, iar autoritățile române consideră că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru a valorifica acest avantaj și pentru a menține competitivitatea României pe termen mediu și lung.